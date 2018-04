Přeložte si inzeráty s nabídkou práce

Tajemný manažerský slovník proniká i do inzerátů na běžné pracovní pozice. Firmy od sebe hodně opisují, a tak pomalu nikoho neudiví požadavek na „kreativní uklízečku“ či „samostatnou učitelku“. Co chtějí personalisté říci obraty, které do svých inzerátů vyberou? Přečtěte si, jak by se daly s trochou nadsázky přeložit ty nejčastější.

Nabízíme:

Odpovídající finanční ohodnocení

=Budete se divit, že je to tak málo, ale v tomhle oboru je to normální.

Zajímavé finanční ohodnocení

= V systému odměn a pohyblivých složek se nezkoušejte vyznat.

Zázemí rostoucí mezinárodní skupiny

= Zpočátku budete vařit kávu, ale časem můžete povýšit.

Práci v mladém kolektivu

= Pokud je vám 40 a víc, obraťte list.

Řešení samostatných úkolů

= Nikdo vám neřekne, co vlastně máte dělat.

Podporu osobního růstu

= Co měsíc budete muset na školení.

Účast na vytváření strategie společnosti

= Každý pátek budete vyplňovat dotazníky o spokojenosti.

Orientaci na lidi

= Budete dostávat stravenky.

Kafeterii – benefity šité na míru

= Budete si moci vybrat, zda firemní poukázky utratíte v opeře nebo na střelnici.

Osobní přístup

= Všichni si budete povinně tykat.

Požadujeme:

Flexibilní osobnost

= Na přesčasy si nehrajeme, budete v práci od rána do večera.

Schopnost spolupráce

= Vaši práci bude kontrolovat deset lidí.

Týmového ducha

= Budete nosit firemní tričko a účastnit se povinných fotbalových utkání proti manažerům.

Odpovědný přístup k práci

= Když něco nevyjde, bude to na vás.

Identifikaci s firemní politikou

= Když něco vyjde, bude to na firmu.

Vysokou kreativitu

= Velké úkoly budete dostávat večer před jejich uzávěrkou.

Profesionální přístup

= Na nemocenskou a třítýdenní dovolenou zapomeňte.

Optimismus

= Pokud po nástupu do firmy zjistíte, že tuto nabídku nesplníme, nesmíte nadávat.