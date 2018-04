Přeplatky za elektřinu nevracíme, vzkazují někteří dodavatelé

Řada energetických dodavatelů totiž nevrací všechny přeplatky automaticky. Své obchodní podmínky nastavují tak, že mohou zákazníkovi uspořené peníze převést do dalšího fakturačního období a použít je na úhradu záloh či případnou pohledávku.

Ušetřené peníze zůstávají dodavatelům

Energetické společnosti Centropol, Central Energy a RWE například nevrátí přeplatek do 200 korun. Klienti Bohemia Energy a X energie se nedočkají přeplatku do 100 korun a u vyšších přeplatků zaslaných poštovní poukázkou musí navíc uhradit poštovní poplatek.

Elimon může dokonce podle svých obchodních podmínek stanovit splátkový kalendář a podle výše přeplatku vracet peníze po částech. Optimum energy a PRE si zase určují, že mohou použít přeplatek jakékoliv výše na úhradu záloh v následujícím období. "Pokud ale zákazník o přeplatek požádá, vyhovíme mu. O vrácení lze žádat prostřednictvím zákaznické linky, e-mailem nebo osobně v zákaznickém centru," říká Petr Holubec, mluvčí PRE.

Naproti tomu E.on vrací přeplatky automaticky. "Naši zákazníci to preferují, v době převodních příkazů je vyrovnání přeplatku provedeno během chvíle a vyúčtování je uzavřeno včetně přehledného vyrovnání plateb," poznamenává mluvčí E.on Vladimír Vácha. Pokud si to ale zákazník přeje, může svůj přeplatek použít na úhradu zálohy na další období.

Bohemia Energy: Přeplatek nepřevyšující 100 Kč nevrací a převádí jej do následujícího fakturačního období. Přeplatky nad 100 Kč může vrátit, pokud se nedohodne se zákazníkem jinak. Pokud chce zákazník vrátit přeplatek poštovní poukázkou, musí uhradit poštovní poplatek. Přeplatky lze použít na úhradu splatného dluhu.

Zdroj: všeobecné obchodní podmínky jednotlivých dodavatelů, leden 2012

Přeplatek na další zálohy bez souhlasu je nepřípustný

Zákon hovoří o nevracení přeplatků jednoznačně. "Jednostranné převedení přeplatku do následujícího zúčtovacího období je nepřípustné, neodsouhlasí-li konkrétní zákazník výslovně takový postup," upozorňuje Jan Votočka, vedoucí právní poradny dTest. Pokud souhlas neexistuje, může zákazník požadovat okamžité vrácení přeplatku spolu s úroky z prodlení a náhradu případně vzniklé škody.

Bezplatná spotřebitelská poradna

tel.: 299 149 009

Podle Votočky má zadržování přeplatků z právního hlediska povahu bezdůvodného obohacení. "Pro energetické společnosti je to velmi výhodné. Získají tak od zákazníků bezúročný úvěr a mají i určitou jistotu, že si zákazník spíše rozmyslí případnou změnu dodavatele energie."

Převádění přeplatku je nejen neopodstatněné, ale může mít i nepříjemné praktické dopady. "Mnozí zákazníci totiž hradí zálohy formou trvalého příkazu, jehož zrušení a zřízení něco stojí. Pokud by tak včas neučinili, přeplatek by si teoreticky mohli "táhnout" dál skoro věčně, nebo by jej dokonce navyšovali," shrnuje závěrem Votočka.