Přepočtení předčasného starobního důchodu

Předčasný starobní důchod prvního i druhého typu lze přepočítat, pokud žadatel po přiznání tohoto důchodu do dosažení důchodového věkuvykonává výdělečnou činnost a důchod se mu nevyplácel. Po skončení této činnosti se předčasný starobní důchod přepočte na základě žádosti tak, že se doba této výdělečné činnosti přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na předčasný starobní důchod (což má v praxi význam tehdy, získá-li se tak další celý rok doby pojištění) a současně se o tuto dobu zkrátí doba, za kterou se snižovala výše procentní výměry.

Například byl-li občan, který dovrší důchodový věk 15. července 2003 a který si požádal o přiznání předčasného starobního důchodu druhého typu od 1. srpna 2001, zaměstnán od 1. října 2001 do 31. března 2002 a důchod se mu z tohoto důvodu nevyplácel, může si od 1. dubna 2002 požádat o přepočet svého důchodu; doba od 1. října 2001 do 31. března 2002 (tedy 182 dnů) se přičte k získané době pojištění (činil-li nezhodnocený zbytek této doby 183 a více dní, získá se tím další rok doby pojištění, za který bude nově náležet 1,5 procent výpočtového základu) a dále snížení výpočtového základu za chybějící dobu bude místo 7,2 procent činit již jen 5,4 procent (to je 6 krát 0,9 procent) výpočtového základu.



JAN PŘIB, autor je právník