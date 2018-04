Kdy je dobré změnit životní pojištění a kdy je to risk a ztráta

Životní pojištění mívá špatnou pověst. Důvodem bývá zejména přepojišťování, tedy nahrazení jedné smlouvy životního pojištění jinou. Ale neplatí to obecně. Existují totiž dva základní druhy životního pojištění. Neházejte je tedy do jednoho pytle, při správné volbě se nespálíte.

1. typ Když se chcete pojistit i spořit

Špatné jméno dělá životnímu pojištění hlavně to s tzv. spořící složkou. Jde o investiční nebo kapitálové životní pojištění, které kryje nejen rizika, ale zároveň umožňuje spořit. V praxi to znamená, že vaše peníze jsou v podobě zaplaceného pojistného investovány. Oba produkty mají vysoké náklady, které jsou na začátku hrazeny ze spořící složky. V prvních dvou letech proto neinvestujete nic a příspěvky se kromě ceny rizik používají na úhradu nákladů.

Když smlouvu zrušíte hned ze začátku, přijdete o velkou část nákladů a neušetříte nic. Navíc platí, že čím vyšší je investiční složka, tím více budete předčasným ukončením poškozeni. Kdy se může změna vyplatit? Nová smlouva musí být podstatně levnější nebo nabízet lepší pojištění. Pokud změna ztrátu nevykompenzuje, na předčasné ukončení doplatíte.

Špatně nedopadnete ani v případě, kdy je investiční složka velmi nízká. Pak se pojistka blíží tzv. rizikovému životnímu pojištění. V některých případech může vyjít dokonce zajímavěji. Rozdíl je v tom, jak pojišťovna strhává cenu za rizika. Investiční životní pojištění používá ve většině případů tzv. přirozené pojistné a rizikové zase průměrované pojistné.

Rozdíl lépe pochopíte z obrázku. Přirozené pojistné je každý rok jiné, pojišťovna si nechává zaplatit riziko adekvátně k vašemu věku. Zbytek z pojistného se investuje a tvoří se rezerva. Pokud investiční životní pojištění vypovíte, část z investiční složky dostanete zpět. U rizikového životního pojištění platíte stále stejně a v mladším věku si tak předplácíte riziko na pozdější věk, kdy bude reálně dražší. Pojišťovna si v tomto případě tvoří rezervu sama a v případě předčasného zrušení nedostanete zpátky nic.

2. typ Když se chcete jen pojistit

Druhý typ životní pojištění znamená klasické pojištění života a dalších rizik. Toto rizikové životní pojištění je zcela transparentní. Přesně víte, co si sjednáváte za rizika a kolik za to zaplatíte. Tím, že se nic nenaspoří, není z čeho náklady strhnout a náklady smlouvy si nepředplácíte. Případné zrušení a nahrazení jiným výhodnějším pojištěním proto nepřinese žádnou škodu.

Kdy se vyplatí změna u rizikového životního pojištění:

Vyplatí se pojištění? Kdy, za kolik a jak uzavřít životní pojištění, zjistíte pomocí on-line kalkulačky.

Když původní pojištění nemá nastaveno dostatečné krytí

Znamená to, že nejen nekryje potřebná rizika, ale tato rizika ani není možné sjednat. Životní pojištění se neustále vyvíjí a vylepšuje. Pojišťovny se předhánějí v tom, která nabídne nejzajímavější produkt. V posledních letech se proto velmi zlepšilo pojištění invalidity. Dříve nebylo možné pojistit invaliditu nižších stupňů, dnes je nabízí většina pojišťoven a v různých variantách umí pokrýt všechny tři stupně invalidity. A vylepšování pokračuje, prostor je například v připojištění závažných onemocnění, jako jsou rakovina, infarkt, mozková mrtvice a další. Když změníte povolání

U stávající pojistky se dostanete do jiné rizikové skupiny a začnete platit příliš mnoho. Jiná pojišťovna může mít pro nové povolání jinou rizikovou skupinu, a tím pádem i lepší cenu. Pokud místo administrativní kancelářské práce začnete dělat například řidiče, u stávající pojišťovny se můžete dostat do rizikové skupiny číslo 2 a cena bude vyšší. Jiná pojišťovna může umět povolání „řidič“ levněji. Když se začnete věnovat rizikové aktivitě

Nový rizikový sport nebo koníček znamená, že se u stávající pojistky dostanete do jiné rizikové skupiny a smlouva pak je buď zbytečně drahá, nebo vaši novou zálibu nekryje. Jinde proto uspějete lépe nebo dostanete levnější nabídku. Začnete-li například zkoušet bojový sport, může se stát, že zrovna vaše pojišťovna nebude krýt problémy, které by mohly nastat při této aktivitě. Když je pojištění předražené

Vaše životní pojištění je drahé a jinde dostanete lepší cenu.

Měníte smlouvu? Zjistěte si nové výluky i čekací doby

Může se stát, že oproti dřívějšku máte už více zdravotních problémů a pojištění bude dražší. Navíc by nová pojistka mohla znamenat i více výluk, tedy případů, kdy pojišťovna neplní. Pak se změna nevyplatí. Většina pojišťoven naštěstí umožňuje tzv. zkušební návrhy. Tato předběžná zdravotní ocenění vás předem informují, co dostanete. Před případnou změnou tak máte jasno, jestli si polepšíte.

Pozor také na tzv. čekací doby do nemocenských připojištění. Pokud byste před uplynutím čekací doby onemocněli a chtěli po pojišťovně výplatu, peníze nedostanete. Některé pojišťovny ale umí čekací doby převzít z původní smlouvy. Pokud ne, pak je ideální, aby se stará a nová smlouva po nějakou dobu překrývaly. Například u pojištění pracovní neschopnosti je standardní čekací doba tři měsíce.

Ve vzduchu visí regulace „životka“. Bude mít smysl?

Kontroverzní pověst životního pojištění a snaha omezit přepojišťování vyvolala v posledních měsících politickou objednávku po regulaci provize za zprostředkování. Měla by se dotknout také rizikových smluv životního pojištění. V tomto případě jde ale o přešlap. U rizikového životního pojištění změnou smlouvy o nic nepřicházíte, ale naopak získáváte. Regulace tak bude znamenat omezení konkurence a může vést ke zvýšení pojistného a z regulace odměny budou profitovat hlavně pojišťovny. Je to stejné, jako by stát omezoval možnost změnit smlouvu povinného ručení.

Regulace by se spíše měla zaměřit na to, aby zájemci dostali při rozhodování podstatné informace, co daný produkt umí a jaké problémy kryje. Finální nastavení pojistky nebývá dobře pochopitelné. Stává se, že až při pojistné události zjistíte rozdíly mezi jednotlivými riziky a skutečnosti, co pojistka kryla a co nekryla.

Výsledná cena by při výběru neměla být to nejdůležitější. Důležitější je nastavení pojistky, tedy jakou přináší v případě zdravotního problému přidanou hodnotu a zda skutečně pomůže v těžké životní situaci. Za tisíc korun měsíčně lze mít dobře nastavenou pojistnou smlouvu, ale i takovou, která při problémech moc nepomůže. Toto cenová regulace nevyřeší.