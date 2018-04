Přes 70 procent Čechů se bojí zhoršení finanční situace

Za ideální výši finanční rezervy považuje 48 % dotazovaných 1-3násobek svého měsíčního platu, avšak více než 24 % lidí nemá žádnou rezervu a žijí na dluh. Podle odborníků je nejlepší mít rezervu ve výši 6-9 měsíčních platů. Zajímavostí je, že dokonce 12 % lidí nemá v bance žádný účet.

Další otázka se týkala důvěry v banky v době krize. Dvě třetiny dotazovaných peníze ze svých účtů nevybraly a věří, že finanční domy krizi přečkají bez úhony. Zhruba každý osmý z dotazovaných své peníze vybral, ale polovina jich zase své finance vrátila zpět na účet. Výsledek i tak poukazuje na stabilitu bankovního trhu v České republice.

"O důvěře v bankovní sektor svědčí i skutečnost, že 66 % lidí má všechny produkty u jediné bankovní instituce. Jen 22 % Čechů má své úspory rozložené do více produktů u různých bank," upozorňuje Leila Goulliová, ředitelka marketingu Poštovní spořitelny.

Finanční rezervu si v domácnosti nejčastěji vytvářejí ženy ve věku od 30 do 60 let. Utrácení jako způsob ochrany peněz před znehodnocením preferují muži do 30 let. Důvodem je pravděpodobně koupě nemovitosti pro bydlení.

Kdyby přišly horší časy, většina lidí by omezila nákup alkoholu, cigaret a dovolené. Jako poslední by dotazovaní přestali platit za léky, jídlo a sportovní aktivity. Výzkum ukázal, že většina Čechů se sice obává zhoršení finančních podmínek, ale mají jasno, jaké výdaje by snížili.

Průzkum provedla agentura STEM/MARK v květnu. Šetření, které bylo provedeno osobním dotazováním, se účastnilo 1 040 lidí od patnácti let.