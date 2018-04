Přes bankomaty lze vložit až 300 tisíc. Špinavé transakce se neutají

Půjdete-li si do české banky uložit hotovost vyšší než zhruba 24 tisíc korun, měli byste vždy prokázat i svoji totožnost. Úředníkovi na přepážce banky ji doložíte občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Při vkladu hotovosti v českých korunách, která odpovídá v přepočtu jednomu tisíci eur, se klient prokazovat nemusí. "Nad tuto sumu ale musíme provést záznam identifikace, která se uloží do našeho systému. Ukládá nám to zákon 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu," vysvětluje Tomáš Kofroň z Raiffeisenbank.

Od částky 15 tisíc eur, což je nyní v přepočtu okolo 366 tisíc korun, pak podle Lucie Hálové z Volksbank má vkladatel povinnost prokázat i původ peněz. Tato pravidla platí pro všechny bankovní domy v Česku, protože jim to ukládá zákon kvůli ochraně před praním špinavých peněz.

Podezřelé vklady banky sledují, postupy tají

Nakolik je váš vklad hotovosti podezřelý a podle čeho to banky posuzují, ale není snadné se dozvědět. Tyto informace by totiž podle Tomáše Pavlíka z UniCreditBank mohly posloužit jako návod k pokusům, jak obejít opatření, která banky v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu uplatňují.

"Ve své podstatě může být podezřelý každý balík peněz, vždy záleží na mnoha faktorech, které banka musí vyhodnotit," konstatuje Hálová.

Banky kontrolují identitu toho, kdo ukládá peníze také u vkladů přes takzvané depozitní bankomaty, které umí přijímat hotovost. Ani tímto způsobem tedy není možné žádný finanční obnos vložit na účet anonymně.

Využijete-li tyto speciální bankomaty, musíte se nejprve přihlásit do systému banky prostřednictvím vlastní debetní či kreditní karty. Díky tomu, že do bankomatu vložíte kartu a zadáte PIN kód, banka potom vždy ví, kdo a kde peníze ukládal.

Přehled: Bankovní vkladomaty ČSOB a Poštovní spořitelna

32 vkladových bankomatů ve větších městech všech krajů ČR

Poplatek za vklad:

Vkladomat - ČSOB 6 korun, Poštovní spořitelna zdarma

Pobočka – ČSOB 9 korun, Poštovní spořitelna 8 korun

19 vkladových a duálních (umí vklad i výběr) bankomatů ve všech krajích ČR

Poplatek za vklad:

Vkladomat - 6 korun (vlastní účet), 40 korun (cizí účet)

Pobočka – zdarma (vlastní účet), 2 % z vkladu – minimálně 125 korun (cizí účet)

14 depozitních bankomatů, které jsou umístěny především na pobočkách v obchodních centrech

Poplatek za vklad:

Vkladomat - 0 - 6 korun (dle typu účtu v GE)

Pobočka – 0 - 6 korun (dle typu účtu v GE)

31 IQ bankomatů

Poplatek za vklad:

Vkladomat - zdarma (vlastní i cizí účet v UB)

Pobočka – zdarma (vlastní účet), 70 korun (cizí účet) Zdroj: Banky

Jednorázově lze přes bankomat vložit až 300 tisíc

Vklad přes depozitní bankomat neboli vkladomat má své limity. Z bezpečnostních důvodů si jednotlivé banky stanovují maximální počet bankovek, které je možné vložit v jedné transakci a výši ukládané sumy.

Nejmodernější vkladomaty umí ověřit pravost bankovek bezprostředně po vložení. Například u původních vkladomatů UniCreditBank je omezený vklad na 30 kusů bankovek, zato u nových bankomatů lze vložit až 200 bankovek v celkové hodnotě 300 tisíc korun. Maximální počet bankovek pro jeden vklad u GE Money Bank je 350 kusů.

U České spořitelny si můžete uložit najednou 40 kusů bankovek v sumě do 100 tisíc korun. Nicméně je třeba poznamenat, že v rámci jednoho vkladu přes depozitní bankomat můžete vložit i více balíčků, tedy vícekrát 40 kusů bankovek. Hodnota všech vkládaných balíčků však nesmí přesáhnout celkovou sumu 100 tisíc korun.

Největší tuzemské banky začaly rozšiřovat sítě depozitních bankomatů až v posledních čtyřech letech. Předtím byly tyto speciální bankomaty spíše výjimečné. V devadesátých letech existovaly vkladomaty s obálkovou metodou jen u Živnostenské banky.

Speciální bankomaty mohli několik let využívat rovněž klienti Citibank, která ovšem tuto službu v roce 2004 zrušila. Teprve nedávno začaly připravovat možnosti vkladů hotovosti mimo pracovní hodiny poboček také další velké banky.

Výjimkou je Raiffeisenbank a Komerční banka, které v současnosti zatím nemají v bankomatové síti ani jeden depozitní bankomat. O jejich zavedení už ale uvažují i v Komerční bance, nejdříve však asi v příštím roce.

Přes vkladomat lze vložit peníze i na cizí účet

Prostřednictvím vkladomatu můžete uložit peníze vždy na vlastní účet, ke kterému máte vydanou platební kartu. Klientům to umožňuje například ČSOB a Poštovní spořitelna. U ČSOB zaplatíte za vklad šestikorunový poplatek, což je ale o tři koruny méně, než když vložíte peníze na pobočce banky.

Stejný poplatek si za vklad hotovosti na vlastní účet z bankomatu účtují od fyzických i právnických osob u vybraných účtů také v GE Money Bank. Zato Poštovní spořitelna klientům uložení peněz přes vkladomat poskytuje zdarma.

Nejen na vlastní, ale i na cizí účty v rámci banky mohou pak prostřednictvím vkladomatu ukládat peníze klienti UniCreditBank. Ta si za vklad na jakýkoliv účet v bance od klientů nic neúčtuje.

Kdo je zvyklý si ukládat na pobočce peníze na jiný než vlastní účet, může přes tento speciální bankomat ušetřit 70 korun za jeden vklad. Uvedená banka od loňska disponuje i sítí nových IQ inteligentních bankomatů, které umožňují okamžité připsání vkládané hotovosti na účet podobně jako u bankomatů GE Money Bank.

Nová síť vkladomatů UniCreditbank má postupně nahradit jejich původní verzi s obálkovou metodou, kdy klient peníze a lístek s uvedením sumy vložil do obálky a tu teprve dal do bankomatu.

Šestikorunový poplatek si za ukládání peněz na vlastní účet prostřednictvím bankomatu účtuje také Česká spořitelna. Přes její depozitní či duální bankomaty (bankomaty pro vklad i výběr) může vkládat hotovost každý její klient, a to i na účty v jiných bankách v České republice.

Banka si za takovéto hotovostní vklady ovšem účtuje slušné poplatky. "Pokud klient vkládá hotovost na účet třetí osoby, na pobočce zaplatí poplatek ve výši dvou procent z vkládané částky, minimálně 125 korun. Přes vkladový bankomat ho to přijde na 40 korun," říká Vendula Voláková z České spořitelny.

Od příštího roku by měly umět vkládat peníze na cizí účet, a to i do jiných bank, také vkladomaty GE Money Bank.