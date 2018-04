Přes internet na úřad

ČSSZ má v rámci elektronické komunikace v provozu E-podatelnu a k dispozici jsou na webových stránkách i různé formuláře týkající se důchodového a nemocenského pojištění, nebo osob samostatně výdělečně činných.

Než začnete využívat možnost elektronicky posílat formuláře ČSSZ je třeba se zaregistrovat se do aplikace e- Podání, která je součástí Portálu veřejné správy. Slouží právě k registraci uživatelů z řad občanů i podnikatelských subjektů, pokud mají zájem využívat jeho služby. Po dokončení registrace lze zasílat a přijímat formuláře z úřadů veřejné správy, a to pomocí identifikace uživatele (uživatelské jméno a PIN) nebo s využitím digitálního certifikátu. Výběr, kterou možnost zvolíte, je pouze na vás. V případě certifikátu lze použít buď ten, který vydá sama ČSSZ nebo certifikát od První certifikační autority, a.s. (www.ica.cz)

Víte, která položka v sazebníku bank vede v soutěži o nejabsurdnější poplatek? Více ZDE.

Komunikace s příslušnou organizací veřejné správy (v našem případě ČSSZ) dále probíhá prostřednictvím webových formulářů, které jsou umístěny na jejích webových stránkách. Jejich zaslání do ČSSZ je možné dvě dvěma způsoby: přes Portál veřejné správy a na elektronických médiích (disketách nebo CD).

V tomto momentě mohou jednotlivci a organizace elektronicky ČSSZ podávat dva druhy formulářů: evidenční listy důchodového pojištění a přihlášky a odhlášky k nemocenskému pojištění. Sama ČSSZ uvádí, že se k 2. lednu 2006 k elektronickému podání formulářů zaregistrovalo celkem 35 998 organizací, z toho jich 18 415 zaměstnávalo více než 25 zaměstnanců. Těchto organizací přitom koncem loňského listopadu bylo 29 351 a zaměstnávaly celkem 3 205 153 lidí.

V praxi to znamená, že téměř 63 % organizací komunikuje s ČSSZ elektronicky. Formuláře takto podává i 17 583 malých organizací (do 25 zaměstnanců) a 828 osob samostatně výdělečně činných. Celkem tak bylo ČSSZ do této doby podáno přes 6 miliónů vyplněných formulářů. Pokud by tyto dokumenty ČSSZ obdržela v papírové podobě a daly by se na sebe, vznikla by hromada papírů vyšší než Eiffelova věž a vážící téměř 23 800 kg.

Kupte si hotelový pokoj a vydělejte! Dorazí nový druh investice v budoucnu i k nám? Více ZDE .

Jak uvádí ČSSZ tato aktuální informace v elektronické podobě z oblasti nemocenského i důchodového pojištění slouží pro vytvoření registru pojištěnců, který vede ČSSZ a v kterém bude mít každý pojištěnec své individuální konto. Konta by měla vzniknout v letošním roce a každý by tak mohl mít možnost průběžně kontrolovat své sociálním pojištěním. Do budoucna je počítáno i s tím, že se díky individuálním kontům zkrátí vyřízení důchodů a zjednoduší komunikaci se zahraničními nositeli pojištění.

Jak se vám líbí možnost, kterou nabízí ČSSZ? Hodláte také využívat elektronické podání? Napište nám své názory.