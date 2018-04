Přes noc mi ubyla léta praxe

Je správné, že jste po prvním lednu obdržela nový platový výměr. Vláda svým nařízením změnila podmínky pro zařazování do platových tříd a započítávání praxe.

Zařazení do tříd závisí na dosaženém vzdělání a na nejnáročnější práci, jejíž výkon zaměstnavatel požaduje. Zařazení do platového stupně příslušné třídy provádí zaměstnavatel podle započitatelné praxe. Není tedy pravděpodobné, že jste s kolegy spadla do nižší platové třídy. Domnívám se, že šlo o pokles na nižší platový stupeň ve stejné třídě.

Je to proto, že byla nově stanovena délka započitatelné praxe a míra jejího zápočtu. Plně se započítává jen tehdy, byla-li po její dobu vykonávána práce stejná nebo obdobná jako v současnosti. Tedy například pro učitelku ve 12. platové třídě je to učitelská praxe po dokončení magisterského vzdělání. Pokud pedagožka učila na základní škole po maturitě takzvaně nekvalifikovaně a přitom studovala dálkově vysokou školu, počítá se jí doba praxe plně až ode dne promoce. Do té doby se počítá nejvýše v rozsahu dvou třetin.

Ze slova „nejvýše“ vyplývá, že je zcela na zaměstnavateli, aby posoudil, jak je každá jiná praxe využitelná pro výkon požadované práce. Nebylo by v rozporu s citovaným nařízením, kdyby jinou praxi než učitelskou podloženou vysokoškolským vzděláním neuznával vůbec.

Pokud je učitel zařazen do 11. nebo 12. platové třídy, dosáhl bakalářského vzdělání, ale ne magisterského, odečítají se mu z praxe 2 roky.