Přes nové transakční terminály zaplatíte složenku i fakturu

Nové samoobslužné zařízení funguje hlavně pro vyřízení bezhotovostních plateb. Terminál vypadá jako bankomat, ale hotovost nevydává. Vše se ovládá pomocí dotykové obrazovky, kde si můžete vybrat z nabízeného menu.

Potvrzení o platbě dostanete

Služba je dostupná jen pro klienty České spořitelny. Nejprve do terminálu vložíte debetní kartu a zadáte PIN. Takže identifikace probíhá stejně, jako při výběru z bankomatu. "Terminál však zatím neakceptuje kreditní karty, ale počítáme s tím, že do půl roku by se to mělo změnit," dodává Miloslav Křečan z kartového centra České spořitelny.

Z nabídky si pak vyberete, jakou transakci chcete provést. Terminál nabízí například dobití kreditu mobilních telefonů, změnu PINu, dotaz na limit na kartě nebo právě nové zadání příkazu k úhradě.

Po provedení příkazu k úhradě automaticky dostanete potvrzení o zadání platby a originál platebního příkazu. Ještě před tím si zadané údaje můžete zkontrolovat. Pokud se například spletete v zadávání čísla účtu na složence, údaj lze okamžitě opravit.

Zaplatit můžete i fakturu. Terminály zatím podporují jen SIPO České pošty a v jednání je možnost placení faktur od ČEZu. Uhradit přes terminál můžete jednopoložkový nebo třípoložkový příkaz k úhradě České spořitelny a poštovní poukázku A České pošty.

Převést během jednoho dne můžete pomocí terminálu 199 999 korun. Přes sběrný box je denní limit 99 999 korun. Poplatek za jeden převod v rámci České spořitelny je pět korun a do jiné banky sedm korun.

"Zatím je v provozu celkem 11 terminálů v celé České republice. Plánujeme, že postupem času by ve velkých pobočkách mohly terminály nahradit sběrné boxy," plánuje do budoucna Miloslav Křečan.

Česká spořitelna slibuje, že u každého terminálu bude brigádník, který vám se zadáváním poradí. Otázka je, zda tato forma placení osloví větší množství lidí. V bezhotovostních platbách totiž jasně vede internetové bankovnictví a starší lidé stále rádi využívají služeb pošty.

Podobné terminály plánují i ostatní banky. "V blízké době plánujeme umístění samoobslužného kiosku na pobočce České pošty, kde bychom zároveň chtěli umístit také depozitní bankomat a vytvořit tak jakési "self-service místo" umožňující výběry, vklady i bezhotovostní transakce," říká Denisa Salátková tisková mluvčí Poštovní spořitelny.

