Přesčasy? Naučte se říkat ne

Buďte sebevědomí

"Pokud je firma velká a dobře organizovaná, výraznější stres a nadměrnou zátěž zaměstnanci zpravidla nepoznají," soudí Marie Poledníková z profesního portálu www.asistentka.cz. Problém nastává u středních a menších podniků, ale také u těch šéfů, kteří nejsou schopní zorganizovat práci podřízených.Její slova potvrzuje i psycholožka Zdenka Židková: "Obvykle bývá situace na pracovištích ve stylu - jeden táhne, druhý se veze, tedy že vedoucí nerovnoměrně rozděluje práci a postižený se neozve."

Prvními příznaky pracovního přetížení jsou podle psycholožky Židkové podrážděnost, poruchy spánku, zkratkovitá řešení pomocí léků, alkoholu. Doprovází je nesoustředěnost a roztržitost, nadměrné trápení se s nedůležitými věcmi. Řešením je připravit se na takové situace: „udržovat si kondici a správně relaxovat“. Anebo říci dalšímu náporu práce důrazné: Ne!



"Je třeba umět o pracovním přetížení mluvit a požádat o přerozdělení úkolů," radí Marie Poledníková. Ze svých zkušeností soudí, že lidem chybí schopnost komunikovat s nadřízeným. Navíc, abyste se nadměrnému pracovnímu vytížení úspěšně vyhnuli, musíte si už od nástupu do firmy stanovit hranici a připomínat, odkdy dokdy trvá vaše pracovní doba.



"Ze začátku s tím sice budete mít problémy, ale dlouhodobě se to vyplatí. Samozřejmě, takovýto postoj si můžete dovolit, jen pokud jste profesně schopní," dodává. "Někteří si myslí, že práci přes čas nadřízení ocení, ale ti obětavost brzy začnou považovat za samozřejmost. Oběťmi se často stávají lidé, kteří se bojí ztráty zaměstnání a jsou na trhu práce diskriminováni. Třeba ženy s malými dětmi, anebo lidé nad 45 let.

