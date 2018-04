Přestávky v práci

Počínaje platností novely zákoníku práce od l. ledna 2001 se přestávka v práci nezapočítává do pracovní doby. Zaměstnavatel pak byl povinen až do 28. února 2004 při dvanáctihodinové směně poskytovat zaměstnancům dvě přestávky nejméně v rozsahu 30 minut, které se do pracovní doby nezapočítávaly. To vyplývá z ustanovení §89 zákoníku práce.

Jde-li však o práce, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci zajištěna přiměřená doba na jídlo a oddech i bez opuštění pracoviště, ale v takovém případě se pak tato doba započítává do pracovní doby. To znamená, že za ni naleží mzda - ve vašem případě za celých dvanáct hodin.

Podle novely zákoníku práce platné od l. března letošního roku musí zaměstnavatel poskytnout přestávku na jídlo a oddech zaměstnancům nejdéle po odpracování šesti hodin a v takovém případě by mohl poskytovat při dvanáctihodinové směně zaměstnancům pouze jednu přestávku v rozsahu nejméně 30 min.