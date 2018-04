Prestižní cenu získal polykač ohně

Prestižní cenu Podnikatel roku, kterou už sedmý rok vyhlašuje poradenská společnost Ernst & Young, dostal harmonikář, akrobat na chůdách a pouliční polykač ohňů, který založil moderní cirkus Cirque du Soleil (Sluneční cirkus), Kanaďan Guy Laliberté.

Podnikatelský plán: rozesmát

Překvapení to bylo proto, že mezi kandidáty byli podnikatelé, kteří stavějí větrné elektrárny po celém světě, chrání firmy před počítačovými viry, umějí dělat umělou lidskou kůži nebo ve svém volném čase sbírají peníze na odminování polí a otvírají univerzity. „Proměnil podobu zábavy, přinesl radost milionům lidí,“ objasnil verdikt osmičlenné podnikatelské poroty předseda Joseph Schoendorf, šéf investiční firmy Accel Partners.

Osmačtyřicetiletý Guy Laliberté patřil mezi favority. Sluneční cirkus přinesl po svém založení v roce 1984 do světa zábavy revoluci. První představení vytvořené k výročí založení Kanady přerostlo ve šňůru vyprodaných show ve stovce měst a vedlo k postavení dvou stálých cirkusů na Floridě a v Las Vegas.

V posledních pěti letech roste obrat cirkusu každý rok dvouciferným tempem na loňských 600 milionů dolarů (13 miliard korun) a vidělo ho už na 50 milionů lidí. Má 3500 zaměstnanců, z toho 900 umělců 54 národností. „Za svůj podnikatelský úspěch považuji rozesmáté publikum,“ řekl Laliberté, který sám sebe považuje za umělce (po matce, nosila vždycky šílené šaty) i podnikatele (po otci, už v sedmi letech jsem prodával limonádu).

Jen letos počítá s dalšími deseti miliony diváků. Představení sám navrhuje. V show Alegria hrají klauni, kteří odolávají toku času, politickým krizím a sociálním změnám a komentují vývoj moci na historických osobnostech. V show Saltimbanco se herci rodí jako každý člověk nazí a k tomu vypadají jako červi. Postupně se oblékají, aby se přizpůsobili prostředí.

„Z pouličního představení udělal světovou značku a šel ještě dál,“ řekl Greg Ericksen z pořádající agentury Ernst & Young. Na mysli měl programy pro rizikovou mládež v celém světě a jeho hnutí Kapka, které se věnuje čištění vodních zdrojů. To, jak firma rozdává část zisku mezi lidi, je jedním z důležitých kritérií soutěže.

Vítěze podnikatelských Oscarů vybírá porota z tisíce přihlášených kandidátů přes půl roku. Součástí výběru je v závěrečném kole i detailní pohovor a zkoumání finanční situace firmy.

Kanaďan Laliberté byl všemi novináři jednoznačně nejvyhledávanějším podnikatelem. I proto jako jediný ještě před vyhlášením vítěze uspořádal tiskovou konferenci. Mluvil na ní o deseti letech strávených na ulici, děkoval bankéři, který mu půjčil na první show, a popisoval, že za neúspěch považuje to, když se lístky vyprodají až za dva týdny. A hlavně seděl jak na trní, protože jeho žena právě rodila páté dítě.

Svou firmu si drží. „To víte, že mi pořád někdo nabízí, že to koupí nebo ať jdu na burzu, ale ne. Je to můj život a dává nám to svobodu,“ dodává Laliberté, v překladu Svoboda.