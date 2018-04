Převedení ve výpovědní době

Dala jsem výpověď a jsem ve výpovědní době, která skončí 30. 11. 2003. Šéf mě nutí, abych výpověď zrušila. Když jsem to odmítla, chtěl mě převést na jinou práci. S tím jsem nesouhlasila. Nyní mi zakázal vstup na pracoviště až do konce výpovědní doby. Má na to právo?