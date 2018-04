Převod peněz do zahraničí je stále drahá legrace

Peníze převáděné do zahraničí obvykle nebývají pravidelnou záležitostí, ale spíše výjimečnou. Snad právě proto lépe přijímáme skutečnost, že poplatky za jednotlivou transakci dosahují, na rozdíl od plateb tuzemských, několikanásobků.

Pokud posíláte peníze do banky v České republice, zaplatíte nejvýše několik desítek korun. A to pouze v případě, že svůj příkaz necháte zpracovat bankéře u přepážky. Poplatky za převody do zahraničí (dle nastavení dispozic s poplatky) však začínají na hodnotě 100 korun a podle zasílaných částek končí i na hranici 2 500 korun.

Kdo platí poplatky za bezhotovostní platby do zahraničí Jsou tři různé možnosti, které volí odesílatel platby. Označují se BEN, OUR a SHA.



BEN = všechny výlohy hradí příjemce

OUR = všechny výlohy hradí plátce

SHA = plátce hradí výlohy své banky; příjemce hradí výlohy ostatních bank

Výše poplatku se liší podle dispozice a cílové banky



Vždy, když vyplňujete příkaz k převodu peněz do zahraničí (ať už v papírové či elektronické podobě), rozhodujete zároveň o tom, kdo výdaje za tuto transakci zaplatí. Máte na vybranou mezi třemi variantami – vše zaplatíte vy jako odesílatel, vše zaplatí příjemce nebo se o poplatky podělíte. Pokud jste zvolili poslední možnost a o výdaje se přinejmenším dělíte, pak by vás mělo zajímat především to, do jaké země a do které banky peníze posíláte.

Příkazy zasílané v Evropské unii do objemu 50 000 eur totiž banky poplatkově zvýhodňují – jde o tzv. europlatby (musí splňovat standardy dané direktivou Evropské komise - a) odesílatel hradí poplatky na své straně a příjemce hradí ostatní poplatky, b) platba je označena IBAN, c) musí být uveden BIC v rámci Eurozóny - swift kód banky příjemce).



Stejně tak s menšími náklady pošlete peníze v rámci jedné finanční skupiny. Například v rámci Citibank za jednu zahraniční transakci zaplatíte 6 korun, z České spořitelny do Slovenské spořitelny převod přijde na 50 korun (v Erste Group bez ohledu na částku 220 korun) a ČSOB doručí peníze na Slovensko za devět korun. V HSBC můžete dokonce na svůj zahraniční účet jakoukoliv částku poslat zdarma.

Poplatky za tzv. europlatby (transakce do 50 tisíc eur v rámci EU) Banka Odchozí položka

(cena v korunách) Příchozí položka

(cena v korunách) Příplatek za zrychlené platby

(cena v korunách) Citibank 1 %, min. 300,

max. 2 000 zdarma x Česká spořitelna 220 100 250-750 ČSOB 250/500 150 500 GE Money Bank 220 100 x HSBC 0,6 %, min. 200,

max. 2 000 zdarma x Komerční banka 195 145 x LBBW 0,9 %, min. 500,

max. 2 200 200 500 Poštovní spořitelna 250 150 500 Raiffeisenbank 220 200 300 UniCredit Bank 250 200 Volksbank 200 zdarma 500 Zdroj: banky

Časově ale, jak banky přiznávají, nemá zasílání peněz v rámci téže finanční skupiny velký vliv. Standardně trvá převod tři pracovní (bankovní) dny, což platí především pro evropské země. Pokud však směřujete své finance jinam, běžně takový převod trvá i pět pracovních dnů.

Chcete-li celý proces uspíšit (přípis došlé platby na váš účet, příp. odeslání částky z vašeho účtu), můžete. Ovšem za to si nechají banky také zaplatit. Výše poplatků za urgentní platbu ze/do zahraničí se pohybuje mezi 250 a 750 korunami za transakci.

Poplatky za platbu do/ze zahraničí Banka Přijatá platba

(v korunách) Odeslaná platba

(v korunách) Citibank zdarma 1 %, min. 300,

max. 2 000 * Česká spořitelna 1 %, min. 220,

max. 1 500 1 %, min. 100,

max. 950 ČSOB 1 %, min. 150,

max. 1 000 1 %, min. 250,

max. 1 000 GE Money Bank 1 %, min. 100,

max. 1 000 1 %, min. 220,

max. 1 500 HSBC zdarma 0,6 %, min. 200,

max. 2 000 Komerční banka 0,9 %, min. 225,

max. 1 095 0,9 %, min. 250,

max. 1 500 LBBW 0,9 %, min. 350,

max. 2 200 0,9 %, min. 500,

max. 2 200 Poštovní spořitelna 1 %, min. 150,

max. 1 000 1 %, min. 250,

max. 1 500 Raiffeisenbank 1 %, min. 300,

max. 1 000 1 %, min. 300,

max. 1 000 UniCredit Bank 0,9 %, min. 200,

max. 1 500 0,9 %, min. 250,

max. 1 500 Volksbank 0,5 %, min. 100,

max. 750 1 %, min. 300,

max. 1 700 Zdroj: banky

Poznámky: * platí pro platby OUR a SHA, pro BEN platí jednotná sazba 1 000 korun

Bohužel nikterak levnou transakcí není ani přípis došlých peněz ze zahraničí na váš korunový účet. Většina bank totiž sice přijaté transakce rovněž cenově zvýhodňuje, rozdíl oproti poplatkům za odeslání peněz není výrazný. Existují však na našem bankovním trhu dvě výjimky, které rádoby pravidlo porušují. Je to Citibank a HSBC, kde za příchozí transakce, byť zahraniční, nezaplatíte ani korunu.