Převod peněz z účtu na účet může trvat jeden, ale i pět dní

Dokdy je potřeba odeslat peníze, aby je příjemce měl ještě před koncem roku? Banky sice mají otevřeno i na Silvestra, ale to neznamená, že odeslaná platba dorazí na místo určení ještě v roce 2002. „Komerční banka doporučuje, aby její klienti předali standardní příkazy k úhradě k připsání v jiné bance ještě v roce 2002 se splatností nejpozději 27. prosince tohoto roku,“ říká Barbora Gemerská z Komerční banky. Je však rozdíl mezi tím, zda posíláte peníze na účet v rámci jedné banky nebo převádíte peníze do jiného finančního ústavu nebo stavební spořitelny či penzijního fondu.

Převod peněz v rámci jedné banky

Taková transakce by bance neměla trvat déle než jeden den. Peníze jsou v den, kdy je splatnost příkazu, odepsány z vašeho účtu a buď tentýž den nebo přes noc připsány na konto příjemce.

To znamená, že pokud budete posílat peníze v rámci svého finančního ústavu, stačí vám zajít do banky až 30. nebo 31. prosince. Barbora Gemerská k tomu říká: „Komerční banka připisuje peníze příjemci týž den, kdy odepíše plátci. Písemný příkaz musí být předložen nejpozději do 31. prosince do 13 hodin.“ I zástupci ostatních bank potvrzují jako poslední datum pro podání příkazu předposlední nebo poslední prosincový den.

Převod peněz na účet v jiné bance

Pokud však potřebujete peníze doručit do jiného finančního ústavu, je třeba počítat s delšími lhůtami. Banka totiž musí nejprve zpracovat příkaz ve svém systému, pak je postoupen clearingovému centru České národní banky a následně je platba poukázána bance příjemce. Ta ji pak zpravidla přes noc musí připsat na jeho účet. Celá operace tak trvá zpravidla tři dny.

„Jednotlivé standardní příkazy k úhradě v českých korunách v papírové podobě bude Živnostenská banka přijímat nejpozději do 30. 12. 2002 do konce pracovní doby s tím, že je předá do clearingového centra České národní banky ráno 31. prosince. To znamená, že je banka příjemce obdrží téhož dne. Zda je však příjemce obdrží ve stejný den, záleží na jejích lhůtách,“ říká Karel Ježek z Živnostenské banky.

Abyste měli jistotu, že peníze skutečně do konce roku dorazí na správný účet, je zpravidla potřeba, aby banka dostala informace z clearingového centra již 30. prosince. „Aby byla platba zapsána na konto, je nutné, aby částka přišla nejpozději 30. prosince,“ určuje mezní datum Josef Řeřicha.

Proto byste měli do banky zajít nejpozději v pátek 27. prosince, aby všechny instituce měly dostatek času na zpracování a zaúčtování pohybu na kontech.

Zatím jsou veškeré transakce a doba jejich provedení závislé jednak na podmínkách bank a také na Vyhlášce číslo 51/1992 Státní banky československé. Zaslání peněz na účet by se mělo zrychlit až od roku 2004

Od roku 2004 se převody peněz zkrátí

Podle nového zákona, který přijali poslanci v březnu a který bude platit od 1. ledna 2003, se upravuje platební styk mezi bankami. Pro klienty nejdůležitější část - za jak dlouho má banka provést převod peněz - však v rámci tohoto zákona začne platit až od 1. ledna 2004. Zatím si tedy na rychlé transfery peněz počkáme.

„Podle zákona o platebním styku bude banka s účinností od 1. ledna 2004 povinna zúčtovat transakci plátci i příjemci, pokud jde o vnitrobankovní převod v tentýž den,“ vysvětluje budoucí postup Helena Matuszná z České spořitelny. To potvrzuje i Pavel Makovský z eBanky: „Pokud jde o mezibankovní převod, bude banka povinna připsat prostředky do následujícího pracovního dne.“