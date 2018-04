Převoz nedovolených suvenýrů vás může stát až 100 tisíc korun

Problémy na hranicích může přinést peněženka z hadí kůže nebo had naložený v alkoholu. "V Egyptě na letištích velmi tvrdě kontrolují, zda nepřevážíte korály nebo lastury. Pokuty jsou přísné," říká častá návštěvnice země faraonů Eva Šimáková. Turistům není nic platné, že korály sami neulámali v moři, ale koupili je na tržišti. To jako argument nefunguje.

Dovoz většiny upomínkových předmětů vyrobených přímo ze zvířat či jejich částí je regulován mezinárodní úmluvou CITES, jejímž signatářem je i Česká republika. Kdyby se vám tedy podařilo ukrýt sošky ze slonoviny nebo papouščí vejce při odjezdu z navštívené země, mohou vás překvapit s pokutou i čeští celníci. Tak by se vám celá dovolená mohla výrazně prodražit, protože výše pokuty u nás může sahat až ke sto tisícům korun.

Podle úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES), která u nás platí od roku 1997, můžete jít za pašování zvířete či rostliny do vězení.

Co se nesmí převážet: - vypreparované aligátoří hlavy a další suvenýry z aligátorů, drbátka z drápů, klíčenky atd.

- šperky z mořských korálů nebo úlomky korálů (častý nešvar u potápěčů, kdy si odlomí kousek korálu na památku, ale ten tím zničí)

- plazi nakládaní v alkoholu (asijská specialita na podporu zdraví a imunity)

- výrobky z hadí a krokodýlí kůže (peněženky, pouzdra, pásky, boty, kabelky)

- předměty ze slonoviny (i šperky nebo předměty slonovinou vykládané)

- živá zvířata (želvy, papoušci, chameleoni)

- chráněné rostliny (kaktusy, dřeviny, květiny)

- na Balkáně se můžete setkat se suchozemskými želvami rodu Testudo – nechytejte je ani nekupujte na trhu, i v rámci Unie potřebujete doklady o jejich legálním původu, nepovolený odchyt z přírody je trestný.

Trochu jiná situace je, když jste lovci

Lovci si mohou při splnění podmínky, že jde o oficiálně povolený lov, dovézt trofeje z většiny zemí. V Africe to umožňuje například Namibie, Botswana, Jihoafrická republika a Zimbabwe. Vše obvykle včetně povolení dovozu trofejí vyřizuje agentura. Obdobné to je, když jedete třeba na lov ryb do Norska a chcete si některé úlovky dovézt domů. Limit v tom případě je 15 kilogramů.

Sběratelé kamínků a mušlí

Spousta lidí si z cizích zemí nevozí klasické suvenýry, ale na různých místech si sbírají kamínky, které si doma vystavují, případně je rozdávají kamarádům jako pozdrav z cest. Mohou mít na hranicích problémy s tímto typem přírodnin? Pracovníci České inspekce životního prostředí radí: "Ve většině případů není s kamínky problém, pokud samozřejmě nejde o kusy historických památek. Jen pozor, třeba z Austrálie a Turecka nemůžete dovážet žádné přírodniny. Jedete-li s cestovkou, měl by vám kompletní informace podat její delegát."

V letoviscích u Středozemního moře můžete na trhu narazit na mořské mušle, jako třeba obrovské zévy. V rámci Unie si je koupit můžete, schovejte si však doklad o nákupu. Mimo Unii je dovoz omezen na tři kusy, ale do tohoto limitu se většina běžných turistů bez problémů vejde.