Při hubnutí si stanovte cíl

Dietologická poradna Tomáše Zouzala sídlí v kdysi činžovním domě, který dnes obývá řada dalších firem. Jeho civilně zařízená kancelář se nachází za nenápadnými dveřmi až v podkroví.

"Své profesi se věnuji již čtrnáct let," říká. "Soustředím se zejména na problémy s nárůstem obezity a na sportovní výživu. Lidé mě navštěvují třeba jen ze zvědavosti, chtějí zjistit, zda jsou ohroženi nadváhou, jestli potřebují změnit svůj jídelníček. Většina klientů však přichází už s jasnou představou, mají cíl, kterého chtějí dosáhnout," vypráví Tomáš Zouzal a dodává, že právě jasně stanovený cíl je při hubnutí důležitý.

"O každém zákazníkovi si vedu záznam, na první místo si zapisuji vždy to, proč chce klient zhubnout. Jsou to různá přání, ať už se vejít do plesových šatů, vypadat dobře v plavkách, nebo se lépe cítit. Pokud by pak ve své snaze polevoval, zeptám se ho, zda už nechce dosáhnout svého cíle. Většinou to zabere a klient se zase začne snažit."

Jednou za 14 dní

První, co na zákazníka čeká, je pohovor. "Nejdříve se musím s klientem seznámit, bavíme se o stavbě jeho těla, o důvodech, které jej ke mně přivedly. Poté jej pozvu na analýzu, kde změřím, kolik rizikového tuku má v těle, zjistím, kolik tělo potřebuje spalovat kalorií, kolik musí přijímat bílkovin, aby při hubnutí nepřicházelo o svalovou hmotu."

Po tom, co je tato vstupní analýza hotová, je na řadě podrobná konzultace, která trvá okolo hodiny. "Při ní s klienty probíráme jejich stravovací návyky, dále zda trpí nějakými nemocemi nebo neužívají léky. Mým cílem je změnit zákazníkův jídelníček tak, aby obsahoval více živin, ale méně energie, kterou tělo nespotřebuje, takže určím, jaké potraviny by měl jíst. Stejně důležité však je určit stravovací režim. Ne každý může jíst pravidelně pětkrát denně, jídelníček se tak musí přizpůsobit i zákazníkovu povolání. Vypracovat takový podrobný plán mi trvá skoro celý den."

Doba samotného hubnutí záleží na přání klienta

Ve chvíli, kdy je hmotnost v pořádku, přechází zákazník do druhé fáze, při níž se jeho výživa a stravovací návyky stabilizují. To zabere čtyři až šest měsíců. "Po celou dobu hubnutí i stabilizace se s klienty vídám jednou za čtrnáct dní. Pokud za mnou nemohou docházet, alespoň si telefonujeme. Mám však radši osobní kontakt, ten zákazníky motivuje, aby se více snažili," usmívá se Tomáš Zouzal.

Zvýšené sebevědomí

Klienti však nejsou vždy disciplinovaní a rady dietologa někdy nedodržují. "Většinou se dá poznat už od prvního rozhovoru, jestli je člověk odhodlán zhubnout a třeba už nějaké diety zkoušel, nebo to příliš vážně nebere a hledá překážky, proč zhubnout nemůže, například že mu nechutná zdravá strava," popisuje obezitolog.

Z jeho zkušenosti vyplývá, že když už se s klientem domluvíme na zahájení dietního programu, tak jej tři čtvrtiny lidí dokončí. Ale mrzí ho, pokud je zákazník neseriózní, nebere jeho rady vážně a třeba nechodí včas na schůzky. "Naopak je nádherné sledovat proměnu člověka, když se práce daří, nejprve sem přicházejí skeptičtí lidé, téměř bez sebedůvěry. A najednou mohu sledovat, jak se jim sebevědomí zvedá, lépe se oblékají, více o sebe pečují," dodává.

Tomáš Zouzal se nevěnuje jen lidem snažícím se zhubnout. "Se správnou výživou pomáhám také profesionálním sportovcům. To je úplně jiná práce. Nároky kladené na sportovce jsou vysoké, a proto je nemusí nikdo přesvědčovat o důvodech správného stravování. Navíc se sami snaží zjišťovat si nové informace a konzultovat je se mnou. I výsledky jsou patrné dříve, protože je sportovec může sledovat na každém tréninku, kdy je tělo pod zátěží. Chyba ve výživě totiž vždy snižuje sportovcův výkon."

Jak pracuje odborník na hubnutí