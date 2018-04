Při investování musíte rozumět, co makléř říká

Ze všeho nejdůležitější je, abyste se s obchodníkem dokázali domluvit. Rady a doporučení sebelepšího odborníka vám totiž nebudou nic platné, pokud je nebudete chápat.

Důležitá je proto i komunikační přívětivost makléřů a jejich schopnost poskytnout pomoc a rady, které by měly být i pro začátečníky pochopitelné. Makléř vám vysvětlí, co se nyní na trhu děje, jak si vedou jednotlivé akcie doma i v zahraničí a jaká rizika jsou spojena s investicí.

Jak poznat seriózního obchodníka

Zjistěte si o firmě co nejvíce dostupných informací, např. sídlo firmy a předmět podnikání (obchodní rejstřík), základní kapitál, finanční výsledky apod.

Nejednejte s obchodníkem, který nemá licenci ČNB (seznam najdete na www.cnb.cz).

Sliby velkého a rychlého zisku jsou podezřelé a většinou nepravdivé (vzpomeňte na kampeličky).

Seriózní obchodník se vyhýbá agresivnímu telemarketingu a jiným formám nátlaku, aby získal nové klienty, nebo aby je přesvědčil k uzavření konkrétních obchodů.

Stránky některých internetových obchodníků Fio (www.fio.cz)

Brokerjet České spořitelny (www.brokerjet.cz)

Patria Direct (www.patria-direct.cz)

Nestyďte se zeptat, když něčemu neporozumíte

A když nepochopíte ani napodruhé, zbystřete: mluví na vás odbornou hatmatilkou a nedokáže své myšlenky přeložit do "lidštiny“? Je dost pravděpodobné, že žádné myšlenky nemá a jen opakuje, co mu řekli na školení. Takže věci možná vůbec nerozumí. Takovému člověku přece nebudete svěřovat peníze.

Prostudujte si ceník

Investoři při výběru obchodníka posuzují zejména jeden parametr – sazebník poplatků. Každá operace podle pokynů investora, především nákup a prodej, je totiž zpoplatněna obvykle v závislosti na objemu obchodů. Část poplatků dostává obchodník, část organizátor trhu (burza) a zbytek připadne na vypořádání a evidenci.

Pokud investujete například 100 000 korun, mohou se poplatky u jednotlivých obchodníků pohybovat od 0,25 do 1 procenta v závislosti na burze a způsobu obchodování. Může se stát, že nebudete vědět, co jednotlivé položky v ceníku znamenají. I tady by měl pomoci makléř a vše vám důkladně vysvětlit.

Při srovnávání cen jednotlivých obchodníků je však potřeba si uvědomit nejen kvalitu a spolehlivost obchodníka a jeho obchodních partnerů, se kterými spolupracuje, ale i jeho serióznost a bonitu či kvalitu poskytovaných služeb.

I v internetovém obchodě by vám mělo být příjemně

Při výběru obchodníka nepodceňujte ještě jednu věc. Dnes se obchoduje přes internet. I u dobrého odborníka se silným zázemím a mírným ceníkem se vám bude špatně obchodovat, pokud jeho internetový obchod nebude jednoduše srozumitelný a "uživatelsky příjemný“.

Prostředí internetových obchodů jednotlivých obchodníků se dost liší, u některých je lépe zpracována informační část, u jiných ta obchodní. Obě tyto stránky jsou také různě propojovány a poskytují investorům odlišné pohodlí pro jejich práci. Ideální je vyzkoušet si nanečisto, jak vám prostředí různých obchodů vyhovuje. Téměř každý on-line obchodník s cennými papíry nabízí svým klientům možnost nahlédnout do zkušebního prostředí nebo cvičného portfolia.