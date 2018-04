Poradna: Mohu si přivydělat na rodičovské dovolené?

Pracovat i v době mateřské dovolené je v současnosti možné. Ženám se však doporučuje nezačínat s prací dříve než šest týdnů po porodu. Aby žena navíc neztratila nárok na peněžitou pomoc v mateřství, nesmí jít o stejnou práci, ze které se odvádí pojistné na nemocenské pojištění, a ze kterého se dávka vypočítává. Takže u stejného zaměstnavatele je možné vykonávat jen jiný druh práce.

Co když budu pracovat u jiného zaměstnavatele?

U jiného zaměstnavatele takové omezení neplatí, ale pokud by předmět činnosti současného a nového zaměstnavatele byl stejný, potřebovala byste k výkonu práce předchozí písemný souhlas současného zaměstnavatele. Pracovat je možno na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti či o provedení práce.

Může se hodit Sháníte novou práci? Na jobDNES.cz vybírejte denně z aktuálních pracovních nabídek. Máte dotazy? Vstupte do poradny jobDNES.cz o trhu práce a hledání zaměstnání.



Kdy mohu začít pracovat?

Mateřská dovolená, během níž se vyplácí peněžitá pomoc v mateřství, nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů, což je tedy polovina "řádné" mateřské dovolené při jednom dítěti, a nemůže skončit nebo být přerušena před uplynutím 6 týdnů od dne porodu. Aby mohla zaměstnankyně nastoupit do práce podle sjednané a stále platné pracovní smlouvy již po 6 týdnech po porodu, musela by tedy nastoupit na mateřskou dovolenou 8 týdnů před dnem porodu.

Zaměstnavatel musí poskytnout mateřskou dovolenou zaměstnankyni v tom rozsahu a za těch podmínek, jak stanoví zákoník práce, a to i kdyby s tím zaměstnankyně nesouhlasila. Tato regulace se vztahuje jen na ženy v pracovním poměru, nikoliv na osoby samostatně výdělečné činné.

Mohu si přivydělávat podnikáním?

Máte-li možnost přivydělat si podnikatelkou činností, tak existují v podstatě tyto situace a možnosti. V samostatné výdělečné činnosti nemůžete osobně pokračovat, pokud dostáváte peněžitou pomoc v mateřství z nemocenského pojištění, které jste hradila z této své činnosti. Pokud jste ji vůbec hradila, neboť nemocenské pojištění je u podnikatelů dobrovolné.

Jestliže jste ale před nástupem na mateřskou nepodnikala, s podnikáním můžete začít a mít z tohoto podnikání příjem, aniž byste o peněžitou pomoc v mateřství přišla. Samozřejmě stále platí, že si můžete přivydělat též prací v pracovním poměru na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práci či dohody o pracovní činnosti.

Kolik vlastně činí rodičovský příspěvek?

Rodičovská dovolená se zpravidla čerpá do 3 let věku dítěte a během této doby, nejdéle však do 4 let věku dítěte. Tady platí, že pokud má rodič zájem zůstat s dítětem doma ještě v jeho čtvrtém roce věku, musí si na tuto dobu požádat o poskytnutí pracovního volna. Jednomu z rodičů je vyplácen rodičovský příspěvek, a to na nejmladší dítě v rodině. V zákoně o státní sociální podpoře je stanovena celková částka rodičovského příspěvku, která může být kvůli péči o totéž nejmladší dítě v rodině maximálně vyplacena. Je to 220 000 korun, není-li v zákoně dále stanoveno jinak. Takže pokud je této částky dosaženo ještě před dovršením 4 let věku dítěte, rodičovský příspěvek přestane být vyplácen.

V zákoně je upraven způsob výpočtu měsíční výše rodičovského příspěvku. Vypočítává se v návaznosti na denní vyměřovací základ, a to tak, že pokud 70 procent z 30násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 korunám, rodičovský příspěvek může činit nejvýše 7 600 korun. Pokud ale 70 procent z 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje tuto částku, je výše příspěvku omezena touto částkou, nicméně maximální výše může být 11 500 korun měsíčně.

A jak je to u rodičovské dovolené?

Po dobu čerpání rodičovské dovolené je situace v možnosti si přivydělat poněkud jednodušší. Je možno pracovat jak u současného zaměstnavatele, tak i zaměstnavatele jiného, v podstatě bez omezení. Je také možno si přivydělávat i samostatnou výdělečnou činností, jak se říká "na živnostenský list".

Stále platí povinnost zajistit osobní, celodenní a řádnou péči o dítě, které je nejmladší v rodině, pokud nechcete přijít o příspěvek. Pokud nemůžete takovou péči zajistit sama, například při práci z domova, musíte ji zajistit s pomocí jiné zletilé osoby - manžela, prarodičů, chůvy, popřípadě pobytem v předškolním zařízení. To se ale týká jen dětí starších dvou let.

A platí podmínka, že dítě může být v předškolním zařízení jen pár hodin týdně?

Ne. Podmínka, že nesmíte po dobu výdělečné činnosti umístit dítě mladší 3 let na více jak 5 dní v měsíci a dítě starší 3 let na více jak 4 hodiny denně do předškolního zařízení, již od roku 2012 neplatí. Omezení však stále ještě platí pro dítě do dvou let, které je možno dát do takového zařízení jen maximálně na 46 hodin v kalendářním měsíci.

Mohu po návratu do zaměstnání požádat o částečný úvazek?

Můžete začít pracovat hned na plný úvazek nebo požádat zaměstnavatele o kratší pracovní dobu. Této žádosti musí zaměstnavatel vyhovět, pokud mu v tom nebudou bránit vážné provozní důvody.