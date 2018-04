Při mateřské dovolené si můžete vydělat jakoukoli částku

Nejprve je třeba rozlišit rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou. V běžném hovoru je často tento rozdíl stírán, ale v otázkách zaměstnání a sociálního zabezpečení je mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou velký rozdíl.

Mateřskou rozumíme dávku placenou z nemocenského pojištění, která je vyplácena zaměstnavatelem nebo OSSZ. Nárok na vyplácení mateřské má zaměstnankyně při splnění určitých podmínek.

Podmínky potřebné pro vyplácení mateřské: - účast ženy na nemocenském pojištění, trvání ochranné lhůty nebo pobírání nemocenské až do začátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu

- získání aspoň 270 kalendářních dnů účasti na nemocenském pojištění v posledních dvou letech před porodem

- porod

- nevykonávání práce v tom zaměstnání, z něhož byla peněžitá pomoc v mateřství přiznána

Pokud jste OSVČ, platí pro vás stejné podmínky jako pro zaměstnankyně, ale i tyto:- zaplatit pojistné na nemocenské pojištění- osobně nevykonávat samostatnou výdělečnou činnost- získat též aspoň 180 dnů účasti na nemocenském pojištěni osob samostatně výdělečně činných v období jednoho roku před porodem

Zaměstnankyni (matce) náleží v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě mateřská dovolená po dobu 28 týdnů; porodila-li zároveň dvě nebo více dětí, může čerpat dovolenou po dobu 37 týdnů.

Během mateřské dovolené si můžete vydělat, kolik chcete, platí však mnohá omezení. Nesmíte pracovat v tom zaměstnání, kde jste pracovala před nástupem na mateřskou dovolenou (pracovala-li jste např. v Tesku, při mateřské nesmíte pracovat v Tesku, ale pracovat např. v ČKD můžete). Dále nelze, abyste osobně vykonávala samostatnou výdělečnou činnost.

Rodičovská dovolená se nemusí čerpat nepřetržitě

Rodičovskou dovolenou je obvykle doba od skončení pobírání mateřské dovolené do věku tří let dítěte. Pokud rodiči nevznikl nárok na mateřskou dovolenou, může čerpat rodičovskou dovolenou ode dne narození dítěte. Rodičovskou dovolenou mohou zároveň čerpat oba rodiče. Za dobu čerpání nenáleží náhrada mzdy, můžete zažádat o rodičovský příspěvek jako dávku státní sociální podpory.



Při rodičovské dovolené a rodičovském příspěvku můžete svůj příjem zlepšovat jak příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), tak i jako OSVČ. Pobírání rodičovského příspěvku není podmíněno výší vašeho příjmu. To znamená, že vydělat si můžete, kolik chcete. Příjem rodičovského příspěvku je však podmíněn jinými podmínkami přímo i nepřímo souvisejícími s výdělečnou činností. Dítěti musíte zajistit v době výkonu výdělečné činnosti dohled jinou zletilou osobou. Dítě mladší 3 let nesmí navštěvovat předškolní zařízení déle než 5 dní v kalendářním měsíci. U dítěte mezi 3 a 4 lety nesmí doba návštěvy takového zařízení přesáhnout 4 hodiny denně nebo 5 dní v kalendářním měsíci.

Využít můžete jakékoli pracovní úvazky

Můžete uzavřít smlouvu na dobu určitou i neurčitou, dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce, smlouvu o dílo. Hodně matek využívá i práce doma, která má oproti klasickému zaměstnání v místě provozovny firmy tato specifika. V tomto případě se na vás nevztahuje úprava a rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, při důležitých osobních překážkách v práci vám nenáleží od zaměstnavatele náhrada mzdy. Nenáleží vám mzda nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek.



Při čerpání mateřské dovolené nesmíte nadále vydělávat u svého stávajícího zaměstnavatele (u jiného ano) nebo být osobou samostatně výdělečně činnou. Pokud při rodičovské dovolené budete pracovat u zaměstnavatele, kde jste pracovali před narozením dítěte, dejte pozor na případné úpravy vaší původní pracovní smlouvy. Pokud např. budete pracovat na zkrácený úvazek, dbejte na to, aby tato změna trvala pouze do skončení rodičovské dovolené a vy se bez dalších dohadů mohli vrátit do zaměstnání za stejných podmínek jako před nejkrásnější událostí ve vašem životě.