Při mluveném projevu rozhoduje i to, jak dýcháte

Správný řečník se vyjadřuje zřetelně, srozumitelně a umí se ztotožnit s tématem, o kterém hovoří. Své myšlenky a nápady dokáže prodat. Dříve se dočká odpovědi. I při hledání práce bude mít výhodu.

„Mluvený projev je to první, čím zapůsobíte na své okolí, prezentujete jím sebe samého,“ připomíná ředitelka 1. řečnické školy a agentury AHA Alena Horáková.

Málokdo ví, že základem dobré promluvy je především dýchání, odhad, kdy se nadechnout, aby konec věty nebyl zkomolený a nesrozumitelný.

Nahrajte se na diktafon

Správné dýchání se odvíjí od správného držení těla – takže žádné hrbení či dokonce povolené břišní svaly. S tímto fyzickým předpokladem jde ruku v ruce sebejistota i klid mluvčího. Jak je získáte? Důkladnou přípravou. Projev si nejprve napište. Celý text si poté zopakujte nahlas.

Dlouhá souvětí, která neudýcháte, raději rozdělte, posluchač by se v nich beztak „ztratil“.

Osvědčenou metodou kontroly je nahrát si vystoupení na nějaký zvukový nosič. Můžete tak zjistit, zda je vaše řeč srozumitelná, zda nelogicky nekouskujete text nebo nepoužíváte slovní vycpávky jako ehm.., tak..., víte, jak…, tedy…, jako..., čili… a mnohé další. Pozornost posluchače se často upne právě k těmto slovům a samo sdělení pak již tolik nevnímá.

Váš projev může splňovat všechny dané podmínky – srozumitelnost, výstižnost, logické řazení. Jenomže pokud hovoříte tichým, monotónním hlasem, okolí za chvíli ztratí zájem a pozornost. „Důležitá je poutavost sdělení, jaké řečník volí tempo řeči, jak moduluje hlas, jakou intonací hovoří, kde vytvoří pauzu,“ vysvětluje Alena Horáková. A lektor Zdeněk Šimanovský doplňuje: „Pozornost je třeba zaměřit na obsah sdělení, na to, co posluchače zajímá, a ne na sebe. Pokud vyprávění graduje a má pointu, je to bonus.“

Přirozená tréma nevadí

Dalším významným faktorem, který se podílí na dobrém či špatném dojmu z mluveného projevu, je tréma. Zatímco ta přirozená posouvá k lepším výkonům, svazující tréma dokáže napáchat škody.

„Souvisí s dřívějšími postoji našich blízkých k nám a k našemu projevu,“ říká lektor komunikačních technik a rozvoje osobnosti Zdeněk Šimanovský. „Někdy tyto přejaté postoje pomáhají, někdy ovšem vadí.“ K tomu, abyste dostali nepřirozenou a ochromující trému pod kontrolu, je zapotřebí třeba trénink asertivního chování.

Důvěryhodnost mluveného projevu podtrhuje i neverbální komunikace neboli řeč těla. Postoje, gesta, mimika, ale i úsměv a oční kontakt. Jakmile nesouhlasí s mluveným slovem, důvěra ve sdělení klesá.

Kde se všechno naučit

Přijde vám toho příliš? Jako návod pro začátek by mohly pomoci kurzy rétoriky. „Zahrnují všechny oblasti mluveného projevu od práce s hlasem přes přípravu na vystoupení, schopnost potlačit trému až po formulace odpovědí na nepříjemné dotazy,“ vyjmenovává Alena Horáková. Se svou agenturou pořádá v srpnu letní workshop rétoriky, který povede lektorka z DAMU. Čtyřdenní odpolední kurz vás vyjde na 7000 korun.

Kurzy, které nejsou tak intenzivní a jsou rozloženy do delšího časového období, stojí u různých agentur zhruba 3000 korun. Jednotlivé hodinové lekce se pak dají pořídit od pětistovky za hodinu.

Jako první publikum využijte rodinu

Pokud máte před sebou důležité veřejné vystoupení a máte z něj obavy, vyzkoušejte si projev doma před zrcadlem nebo před někým blízkým. Pomůže vám odstranit chyby

Kurzy rétoriky hledejte na:

www.agentura-aha.cz

www.retorik.cz

www.akaska.cz