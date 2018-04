Při nehodě v cizině nepodepisujte nic, čemu nerozumíte. Je to drahé

Co dělat při nehodě v zahraničí Doporučený postup: Mějte v autě do zahraničí i českou verzi Záznamu o nehodě.

Pokud to jde, přivolejte vždy k nehodě policii, je to ve vašem vlastním zájmu.

Co nejdříve kontaktujte telefonicky asistenční službu pojišťovny.

Zajistěte si co nejvíce svědků včetně jejich kontaktů.

Nafoťte si místo nehody, postavení vozidel po nehodě rozsah poškození všech aut.

Nikdy nepodepisujte nic, čemu nerozumíte! Popřípadě dopište své vyjádření v češtině.

Pokud jste poškozeni, zajistěte si osobní údaje škůdce včetně údajů o jeho pojistiteli.

V ideálním případě si vyměňte duplikáty Zelených karet.

Po návratu do ČR uplatněte škody u své pojišťovny nebo u škodního zástupce zahraničního pojistitele viníka. Zdroj: Pojišťovny