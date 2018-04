Při nemocenské se připravte na strmý propad příjmů

Za prvních 30 dnů nemoci od státu totiž dostanete maximálně 10 368 korun – tato částka odpovídá měsíční hrubé mzdě 24 000 korun a víc. Když máte plat nižší, bude to ještě méně (více viz tabulku). Navíc další výdaje jsou spojené s poplatky za ošetření a léky na recept. Čtěte, jak by měsíční propad příjmů zvládla konkrétní rodina.

Javůrkovi jsou zvyklí na téměř 40 000 korun

Manželé Javůrkovi si nežijí špatně. Bydlí ve vlastním bytě 1+1 v Praze, děti zatím nemají a v rodinné kase se jim každý měsíc sejde bez stokoruny 41 000 korun. Zuzaně je 29 let a pracuje jako lékařka, měsíčně si vydělá 23 400 korun čistého. Její manžel Petr (35 let) se živí jako obchodní zástupce počítačové firmy a měsíčně si přijde na 17 500 korun.

Mladí manželé za bydlení, jídlo, oblečení a koníčky vydají necelých 16 000 korun měsíčně. Oba mají uzavřené stavební spoření a penzijní připojištění, Petr navíc i životní pojistku. Celkem na spoření a pojistky každý měsíc vydají dalších 7 000 korun. Zatím nesplácejí žádnou půjčku, ale sní o tom, že by si na hypotéku pořídili menší domek za Prahou. Když zaplatí všechno, co potřebují, na účtu jim měsíčně zbude necelých 18 000 korun.

Pro případ, že by jeden z nich na měsíc onemocněl, tak mají případně kam sáhnout. Na společném účtu mají našetřeno přes 100 000 korun. Podle odborníků by finanční rezerva měla odpovídat trojnásobku čistých měsíčních příjmů. Pokud by však Javůrkovi začali splácet hypotéku na vysněný domek nebo si pořídili rodinu, situace by se zkomplikovala i jim, přestože mají nadprůměrné příjmy.

Nemoc příjmy rodiny srazí o více než třetinu

Zrovna minulý týden Zuzana marodila s chřipkou. K doktorovi sice šla, ale nemocenskou si nevzala a v nemocnici se domluvila, že ji kolegyně na několik dní zastoupí. „Jako lékařka si nemůžu dovolit chodit mezi pacienty nachlazená, tak jsem musela zůstat doma. Neschopenku jsem si napsat nenechala, sice bychom z manželova platu bez problémů vyšli, ale škoda peněz,“ říká Zuzana.

Když by Zuzana namísto obvyklých 23 400 korun domů přinesla jen 10 368 korun, museli by Javůrkovi vyjít s 27 868 korunami. To je o 13 032 korun méně, než dají dohromady, když oba chodí do práce. Pořád by však byli v plusu – pokud by utráceli jako vždycky, ještě by jim zbylo skoro pět tisíc. Do minusu by se však dostali, pokud by onemocněli oba. Namísto čtyřiceti tisíc by museli vyjít jen s polovinou peněz.