Při nepodání daňového přiznání až o 10 % vyšší daň

Tento komentář není zaměřen na metodiku výpočtu daně z příjmů fyzických osob, ale na způsob komunikace se správcem daně, možnosti posunutí termínu s podáním daňového přiznání a také na případné sankce vyplývající z neplnění povinností poplatníků.

V obecné legislativní rovině platí, že daňové přiznání je možné podat do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Vzhledem k tomu, že zdaňovací období je u drobných poplatníků totožné s rokem kalendářním, tak si snadno dopočítáme konec března. Letošní rok je z tohoto pohledu poněkud výjimečný, neboť poslední březnový den připadá na sobotu. Ta není dnem pracovním, a tudíž se lhůta pro podání daňových přiznání posunuje až do pondělí 2. dubna (včetně).

Lhůtu lze nejčastěji posunout díky daňovému poradci

Tato lhůta je v podstatě závazná pro všechny poplatníky s výjimkou těch, kteří do 2.4.2007 neučiní některý z níže uvedených právních úkonů adresovaných správci daně:

Doručí správci daně plnou moc na zastupování poplatníka daňovým poradcem nebo advokátem

Poplatník zemře a podává je za něj právní nástupce

Poplatník žádá z různých důvodů o prodloužení lhůty

Nyní blíže k uvedeným možnostem prodloužení lhůty:

Nejobvyklejší formou je posunutí termínu podání daňového přiznání o tři měsíce (běžně do konce června a letos až do 2.7) na základě předložené plné moci na advokáta či daňového poradce. Zde si dovolím jednoznačné doplnění, že je nutné správci daně tuto plnou moc nejpozději do 2.4. 2007 předložit. Eventuální nepředložení této plné moci v zákonné lhůtě je považováno za nepodání daňového přiznání a správce daně může přikročit k sankčním opatřením, kterým se budu věnovat později.

Pokud tedy v současných dnech cítíte, že sami se s daňovým přiznáním na finanční úřad nedostanete, tak vám doporučujeme urychleně kontaktovat daňového poradce či advokáta, který vám tuto plnou moc podepíše.

V případě úmrtí poplatníka, který si navíc nestihl podat daňové přiznání, je nutné vzít v potaz následující fakta. Daňové přiznání za něj podává právní nástupce a musí tak učinit nejpozději do šesti měsíců po úmrtí poplatníka.

Věnujeme-li se lhůtám pro podání daňového přiznání, tak existuje institut žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání. Negativní stránkou této možnosti je nutnost zaplatit správní poplatek ve výši 300 Kč, nutnost odůvodnění a nejistota zamítnutí ze strany správce daně. Finanční úřad může tuto lhůtu prodloužit o tři měsíce. Pouze u poplatníků majících příjmy ze zahraničí lze na základě podobné žádosti poplatníka tuto lhůtu prodloužit až do konce října. Opět ale v případě řádné žádosti a zaplacení správního poplatku.

Daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání

Kromě povinnosti podat v řádné lhůtě daňové přiznání musí poplatníci myslet i na včasné zaplacení daní. Ti, kteří mají zákonnou lhůtu do 2.4., musí zaplatit daň nejpozději k tomuto dni. V případě pověření daňového poradce či advokáta do 2.7. 2007.

Daň se platí na účet místně příslušného správce daně, v jejímž obvodu má poplatník bydliště. Jinými slovy se platí daně z příjmů na jiný účet v Praze, v Plzni atd. Nejjednodušším způsobem je si vyzvednout informační kartičku na finančním úřadu s číslem účtu. Nebude překvapením, že tento účet je vedený u ČNB. Kromě správného čísla účtu musí mít poplatník na paměti také nutnost vyplnit variabilní symbol, kterým není nic jiného než rodné číslo poplatníka bez lomítka. Bez správného variabilního symbolu bude FÚ považovat vaši daň za nezaplacenou, a tudíž tomuto údaji věnujte velkou pozornost (zvlášť v časovém presu nejspíše v pondělí druhého).

Jak jsem zmínil, tak daň je nutné zaplatit ve lhůtě pro podání. Pro ty, kteří tedy mají lhůtu do 2.4., je tento den i šibeničním z pohledu zaplacení daně. Poplatníci mají následující základní možnosti:

V hotovosti v pokladně příslušného správce daně

Bankovním převodem z účtu poplatníka

Poštovní poukázkou typu A

Některý z těchto způsobů je tedy nutné provést v pondělí 2.4. Co se týče bankovního převodu, tak tam je nutné zajistit, aby peníze byly odúčtovány ve prospěch finančního úřadu nejpozději právě v tento den. U hotovostních způsobů asi není nutné nic komentovat.

Způsob podání, u opozdilců asi vévodí klasická tiskopisová forma

Asi nejobvyklejší formou je vyzvednutí si tiskopisu právě přímo u správce daně a ten vyplnit. Milovníci informatiky si mohou formulář stáhnout ze stránek Fincentra.cz, ale také třeba ze stránek ministerstva financí a vyplnit ho. Ti nejzdatnější mohou využít podání prostřednictvím elektronického podpisu. Nemá smysl jít do hloubky jednotlivých možností, ale je nutné zdůraznit, že tiskopis musí mít formu roku 2006 – nikoli roků předcházejících.

Nesplníte svoje povinnosti – možnost zvýšit daň a úrok z prodlení

Ideálním případem, který lze doporučit, je podat přiznání v zákonné lhůtě a v téže lhůtě ji i zaplatit. Pakliže poplatník toto neučiní a zároveň ani nevyužije zákonných možností na prodloužení této lhůty (zmíněno v úvodu komentáře), riskuje následující sankce:

Případné nepodání daňového přiznání může správce daně potrestat zvýšením daně až o 10 %. Zdůrazňuji slovo „může“, takže se nejedná o kategorickou sankci.

Pokud někdo v zákonné lhůtě podá daňové přiznání a z nejrůznějších důvodů nezaplatí daň, tak mu začínají naskakovat úroky z prodlení. Ty se samozřejmě počítají pouze do doby než ji uhradí a sazba úroků z prodlení je stanovena na repo sazbu vyhlašovanou ČNB navýšenou o 14 procentních bodů. Nejhorší variantou je samozřejmě nepodání daňového přiznání a nezaplacení daně.

Na lhůtu pro podání daňového přiznání navazují i lhůty na sociálním a zdravotním pojištění

Ruku v ruce s daňovým přiznáním jdou i povinnosti ohledně přehledů na Okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Pokud si tedy poplatník řádným způsobem zajistí prodloužení lhůty, tak se nedostává do prodlení nejen vůči správci daně, ale ani vůči těmto institucím (je ovšem nutné jim tuto skutečnost oznámit). Nepodá-li někdo DP, ačkoliv měl, tak mu nabíhají i povinnosti vůči těmto orgánům a dostává se do problémů i zde.

Asi nejjednodušší cestou pro všechny ortodoxním opozdilce je zákonem podporované prodloužení lhůty díky zplnomocnění daňového poradce. I zde ovšem nezapomeňte tuto plnou moc donést nejpozději do 2.4. na finanční úřad.