Při pobírání starobního důchodu můžete mít nově pracovní smlouvu na dobu neurčitou

, aktualizováno 21. ledna 17:37

Od 1. ledna se změnily podmínky odchodu do starobního důchodu. Podle nového zákona se zvyšuje doba nutného pojištění až na 35 let a studentům se po 18. roku věku studium nezapočítává do náhradní doby pojištění. Změn je ale mnohem víc.