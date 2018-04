Při práci chci chodit do školy

Zákoník práce podporuje odborný rozvoj zaměstnanců. Jasně však říká, že by studium mělo být v souladu s potřebou zaměstnavatele. Pokud by vaše studium zaměstnavatel takto vnímal, měl byste ze zákona nárok na pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu za dobu nezbytně nutnou k účasti na výuce. Dále pak na 2 pracovní dny na přípravu a vykonání každé zkoušky v rámci studia, 5 pracovních dnů na přípravu a vykonání státní zkoušky, 10 pracovních dnů na vypracování a obhajobu závěrečné písemné práce a 40 pracovních dnů na přípravu a vykonání státní závěrečné zkoušky.

Stejně tak máte nárok na volno k účasti na přijímací zkoušce, opravné zkoušce a promoci, avšak bez nároku na náhradu mzdy nebo platu. Ale pozor, zaměstnavatel je oprávněn sledovat vaše studijní výsledky, a dokonce vám může v odůvodněném případě poskytování pracovních úlev zastavit.

Jestliže s vámi zaměstnavatel uzavře takzvanou kvalifikační dohodu, obvykle bývá její součástí i váš závazek setrvat u něj v zaměstnání po určitou dobu, nejvýše vás může takto „uvázat“ na 5 let. To bývá spojeno s vaší povinností nahradit zaměstnavateli výdaje spojené s vaším odborným růstem, pokud byste před uplynutím sjednané doby odešel jinam. Co musí kvalifikační dohoda obsahovat, je dáno zákonem. Stejně tak je v zákoně upraveno, co se nezapočítává do doby zaměstnání a kdy nevzniká vaše povinnost k úhradě nákladů spojených se zvyšováním kvalifikace.