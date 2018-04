Při práci riskují zdraví

Co mají společného kaskadér, policista a krotitel divoké zvěře? Vysoké pojistné za rizikovou práci. Při ní totiž může člověk přijít k úrazu nebo nemoci z povolání daleko snadněji než u ostatních profesí. Může riskovat i život.

Z pohledu pojišťoven patří k nejrizikovějším povoláním kromě zmíněných také pyrotechnici, potápěči, bourači komínů, valcíři, střelmistři, letušky, pracovníci ve výškách nebo horníci. Právě ti jsou z hlediska počtu smrtelných úrazů na špici. Těsně za ně se dostávají pracovníci ve stavebnictví a třetí příčku pravidelně obsazují řidiči.

Příplatky za riziko dostává řada lidí dalších profesí, třeba i lesní dělníci, opraváři vysokých pecí nebo zdravotničtí pracovníci. Patří třeba myči oken k rizikovým povoláním? Jistě, pokud myjí výškové budovy.

U rizikové práce musí být člověk kliďas

Lidé, kteří nebezpečná povolání vyhledávají, mohou patřit k adrenalinovým typům, jako třeba horolezci. „Rizikové povolání volí lidé, kteří nemají rádi stereotyp, touží po neobvyklých a intenzivních zážitcích. Tvoří 10-15 procent populace,“ uvádí psycholožka práce Zdeňka Židková. Podle ní taková povolání přinášejí nové zkušenosti a výzvy k překonání sama sebe.

Pro rizikovou práci se hodí hlavně typy klidné, rozvážné, schopné dlouhodobějšího soustředění a pozornosti. Vůbec u nich nejde o adrenalin jako u sportu. Typickým příkladem jsou profesionální potápěči. „Jediný omyl nebo špatné rozhodnutí, ať už vlastní, nebo obslužného týmu, znamená tragédii,“ popisuje technický potápěč Jan Vrlík.

Rizikové činnosti také vyžadují týmové hráče, protože mít krytá záda často znamená přežít. Chyba ve zhodnocení situace třeba u hasičů může ohrozit nejen je samotné, ale životy a majetek lidí uvězněných v hořícím objektu.

Strach jako dobrá ochranná pomůcka

„Strach je přirozený a chrání nás. Kdo ho necítí, je nebezpečný sobě i okolí,“ říká policista z útvaru pro ochranu ústavních činitelů. Hasiči zase tvrdí, že kdo se kasá, že se nebojí, lže, nebo udělá chybu. S takovými kolegy pak nechtějí moc spolupracovat. „Hasiči tráví v práci v malých kolektivech 24 hodin. Musí se spolu naučit vycházet. Ryzí individualista nebo konfliktní jedinec pro takovouto práci není vhodný,“ vysvětluje Vít Pernica z pražského Hasičského záchranářského sboru.

Osvědčí se - a často i přežijí - jen ti, kteří se za žádné hrdiny nepovažují. A je jedno, zda jde o hasiče, záchranáře, piloty nebo strojvůdce. „Jak říká jeden náš kolega - hrdinů jsou plné hřbitovy,“ potvrzuje Pernica.

Přesto za svoji práci mohou být odměněni jako hrdinové. Třeba jako český výsadkář Miloš Prášil, který zachránil své kamarády, zatímco jeho samotného pohltila lavina. Jako jediný Čech za to dostal od generálního tajemníka NATO Medaili Za statečnost.

Letos vám za riziko nepřidají víc než loni

Za rizikovou práci máte nárok na rizikové příplatky. Rizikový příplatek je dvojí. Za práci ve ztížených a zdraví škodlivých podmínkách můžete měsíčně dostat od 400 do 1 400 korun. Jak velká tato položka na výplatní pásce bude, o tom rozhoduje zaměstnavatel podle míry rizika, intenzity a doby působení ztěžujících vlivů.

Můžete také dostat takzvaný zvláštní příplatek, pokud vykonáváte práci v pracovních podmínkách spojených s mimořádnou neuropsychickou zátěží. To se týká například policistů, strojvedoucích nebo mistrů, kteří mají na starosti učně. Na zvláštní příplatek máte nárok i tehdy, pokud jste při své práci ohroženi na životě a zdraví. Dostávají jej třeba zdravotníci pracující s rentgenem. Měsíční navýšení platu o zvláštní příplatek se pohybuje od 400 do 8 000 korun podle skupiny, do které jste zařazeni.

Chrání oblečení, ale i tekutiny

U rizikové práce jsou důležité ochranné prostředky. Není to jen speciální oblečení, boty, helmy, ochranné masky nebo rukavice. Patří k nim i ochranné nápoje -například slévači a lidé vystavení vyšším teplotám dostávají zdarma minerální vodu nebo sirup. Pomáhá také častější přerušování práce.

K dispozici jsou i u nás špičkové ochranné prostředky. „Pokud postavíte vedle sebe plně vystrojeného profesionálního hasiče z Prahy a z Paříže, budou mít na sobě stejnou helmu, boty, zásahový oblek i rukavice. Možná od jiného výrobce, ale z úplně stejného materiálu,“ informuje Pernica. Totéž platí i u dalších profesí.

Například čeští příslušníci policejních zásahových jednotek, kteří zatýkají ozbrojené zločince, ale pomáhají i při katastrofách a živelních pohromách, nosí ty nejkvalitnější žáru odolné nomexové kombinézy, obličejové kukly, brýle a přilby. Mají také speciální boty, rukavice i vnitřní oblečení.

Nejrizikovější profese

Žebříček je sestaven dle rizikovosti pro úrazové pojištění Zdroj: Allianz pojišťovna