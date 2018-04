Při pracovním pohovoru buďte sami sebou. Naučené fráze vám nepomohou

"Jsem proaktivní, rád pracuji v mladém kolektivu, chci na sobě nadále pracovat a rozvíjet se, jsem profesionální," takových klišé se vyvarujte. Pracovní místo tím nezískáte. Může vám to naopak ublížit.

Rozhoduje osobnost uchazeče



Jak tvrdí headhunteři a recruiteři, tedy lidé zabývající se náborem nových zaměstnanců, je mnohem lepší ukázat svou osobnost. O vaší výhře může rozhodnout třeba i vtipná odpověď na konverzační otázku.

"S klišé nebo s různými pózami se setkáváme nejen u kandidátů momentálně bez práce, ale i u lidí, kteří si práci právě nehledají. Někdy to může být pouze zástěrka nervozity ve snaze nic nezkazit. Příčinou může být stres a obavy z předem prohraného výběrového řízení. Lidé, kteří si práci hledají dlouho, což v dnešní době není nic ojedinělého, upadají do skepse a obav. Začínají přemýšlet, co dělají špatně, kde mají nedostatky, a hledají cesty, jak zaujmout a být žádaným. Někdy to má ovšem opačný efekt," říká ředitelka personální firmy Recruit Markéta Švédová.

Podle Švédové takové chování působí velmi "okatě" a při důkladném interview se stejně díry ve faktech prozradí.

Snažte se zaujmout a překvapit

V době, kdy na každé volné místo útočí osmnáct lidí bez práce, ocení personalisté, když je někdo jiný a dokáže překvapit.

"Utkvěl mi v paměti kandidát na pozici ředitele výroby v průmyslovém podniku. Na otázku, proč ve svých šedesáti letech usiluje o náročné a stresující zaměstnání, odpověděl, že jeho mamince je devadesát let a nedokáže si představit, že by dalších třicet let odpočíval. Tento kandidát se dostal do nejužšího výběru," říká headhunter Ján Dolejš z personální agentury PP Partners Prague.

Když chcete uspět, nestačí jen nastudovat informace o firmě, kam se hlásíte na internetu. "Pokud o místo skutečně stojíte, zajděte se do firmy podívat a na recepci třeba chvíli pozorujte cvrkot. Během pohovoru pak můžete ve vhodný okamžik sdělit své dojmy, klidně i v mírně kritickém duchu," radí Ján Dolejš.

To potvrzuje také Miroslava Nigrinová, vedoucí péče o lidské zdroje Škody Auto. "Při pohovoru hodnotíme kladně, pokud si uchazeč získá různými cestami další informace o místě a společnosti kromě těch, které jsme mu oficiální cestou poskytli. Ukazuje to na jeho motivaci a úsilí uspět."

Důležitá je i motivace



Většina firem si pro získávání nových lidí platí odborníky. Jako uchazeč o volné místo je musíte nějak zaujmout. Nejenom schopnostmi a délkou praxe, ale i motivací a zájmem o konkrétní pozici.

"Žádala jsem o práci grafičky v ženském časopise. Konkurz byl třífázový, na první schůzce nás bylo asi třicet, měly jsme graficky upravit jednu stránku, na druhém setkání jsme už dělaly náročnější práci a třetí schůzka měla podobu pohovoru s ředitelkou a její zástupkyní. To místo jsem dostala a myslím, že o výhře rozhodl fakt, že jsem dokázala o časopisu, který léta čtu, mluvit, diskutovat a navrhnout i nějaké změny," říká Eva Goldbachová.

Potvrzuje tak slova odborníků, že při pohovoru nerozhoduje jen dovednost ukázat se v nejlepším světle, ale hlavně motivace, zájem v dané firmě pracovat.

Usmívejte se přirozeně



Na obsazení volného specializovaného pracovního místa mají tři uchazeči obdobný profesní profil a o jejich umístění rozhoduje z více než 60 procent právě osobnost. "To znamená, že budoucí kolegové zvažují, s kým budou sdílet pracovní porady, řešení, pracovní život," doplňuje Alice Hamidová, ředitelka společnosti Mercury Group.

Uchazečům radí: jednejte vychovaně – zdravte nahlas a všude, zvládejte přirozeně se usmívat, mějte vždy upravený zevnějšek a příjemné, hlavně neagresivní a nearogantní vystupování. Mluvte se sebejistotou o svých profesních dovednostech a vyvarujte se klišé.

Líbivý životopis nestačí



Spousta uchazečů má hodně načteno o tom, jak sepsat líbivý životopis a jak oslnit na pohovoru. Je toho plný internet.

"O obsazení volné pozice ale rozhodují schopnosti danou práci vykonávat a hlavně osobnost člověka, která se při pohovorech dostatečně ukáže. Nenabíráme životopisy, ale lidi. Životopis je jen vstupenkou do procesu obsazení volné pozice," říká senior recruiter Vojtěch Zuzaňák z plzeňského Prazdroje, který se snaží při pohovorech o neformální dialog. Díky tomu tak kandidáti zpravidla odpovídají na otázky uvolněně a lépe se projeví.