Při pracovním pohovoru se musíte umět prodat

Při pohovoru musíte přesvědčit

Dále doporučujeme provést analýzu vašich osobních silných a slabých stránek. Jen díky dobré přípravě se vyhnete situaci – a nevmanévrujete se do ní sami – kdy znervózníte nebo se dostanete do rozpaků. Přijímací pohovor je vždy také rozhovorem, ve kterém prodáváte svou kvalifikaci a svůj výkonnostní potenciál, rozuměj: své schopnosti. Rozhodující při tom je, jak dobře umíte o svých schopnostech přesvědčit partnera, a nikoli to, jak jste vy sami přesvědčeni o svých dosavadních výkonech a své výkonnosti.

Připravte se na pohovor tak, abyste mohli v pozitivním světle přesvědčivě prodat svůj cíl, sebe sama, svůj dosavadní život i kariéru, ale i drobné slabosti a mezery. Když se personalistů zeptáte, na co kladou při výběru budoucích zaměstnanců zvláště důraz, narazíte často na výrok: „Důležitější než dobré známky pro nás je, aby byl uchazeč schopen autenticky dokázat, že se svou osobností hodí k naší fi rmě.“

Dalším důležitým bodem je, aby se vám podařilo přesvědčit partnera o užitku a výhodách, které firma získá tím, že vás zaměstná. Otázkami na vaše silné a slabé stránky, hodnoty, cíle a motivaci se vám vaši partneři chtějí dostat pod kůži, rozpoznat možná slabá místa a odhadnout jejich účinek na vaši výkonnost při práci.

Kde jsou vaše silné stránky?

Žijeme sice sami se sebou dennodenně, ale když se nás někdo cíleně zeptá, co umíme dobře, co máme na sobě rádi a jaké jsou naše silné stránky, sáhodlouze dumáme a cosi koktáme. Často je pro nás jednodušší říct, co na sobě rádi nemáme, co neumíme a jaká máme slabá místa. Při přijímacím pohovoru byste však měli prodat své silné stránky a výhody, takže byste je měli znát. K vyváženému sebehodnocení dojdete v několika krocích, ve kterých budete sbírat stále více informací o sobě a o svých silných stránkách.

Shromažďujte všechno, co vás průběžně o vás samotných napadne. Kromě jiného jste si právě kvůli tomu zakládali své desky. Udělejte si čas na osobní brainstorming. To znamená, že napíšete všechno, co vás o vaší osobě napadá, aniž byste to v prvním kroku jakkoli hodnotili. Poté, co jste si poznamenali všechno, co vás napadlo, přejděte v dalším kroku k hodnocení jednotlivých bodů. Hodnocení znamená ptát se například: Skutečně to umím? Je tomu opravdu tak? Jak dobře to umím (hodnocení např. na stupnici jedna až sedm)? Promluvte si se svými přáteli a známými. Zeptejte se jich na hodnocení vaší osobnosti, výkonnosti a vašich silných stránek. Pro sebe si ověřte, do jaké míry se vaše sebehodnocení shoduje s hodnocením ostatních. Najdete zde mnoho podnětů. Klidně se zeptejte, jak vaši přátelé k tomuto hodnocení došli a v jakých situacích u vás toto chování zažili. Poté, co jste sesbírali a zhodnotili všechny body, vyberte ty, které jsou důležité pro váš profesní život. Ty vytvoří vodítko pro vaši prezentaci při přijímacím pohovoru.



Proč byste měli znát své silné stránky?

Příprava zabývající se vašimi vlastními schopnostmi vám umožní vystupovat při přijímacím pohovoru promyšleně a suverénně a mluvit o sobě autenticky. Velkou výhodou tohoto postupu je, že budete umět zdůvodnit, proč si myslíte, že jste kreativní, máte strukturní myšlení, jste týmoví hráči apod. Můžete uvést, na základě jakých skutečností a zkušeností jste k tomuto sebehodnocení došli a při čem jste mohli tyto schopnosti a vlohy prokázat. Není nic horšího při přijímacím pohovoru než neumět do větru řečené výroky dokázat.

Příklad

„Co myslíte, kde jsou vaše silné stránky?“

„No, mám velké týmové schopnosti.“

„To jsem rád, v naší firmě hodně pracujeme v týmech a projektových skupinách.

Na základě jakých zkušeností jste k tomuto sebehodnocení došel?“

„No, tak, pracuju rád společně s ostatními, že ano.“

„Můžete to třeba ještě trochu konkretizovat? Co je pro vás při spolupráci s

ostatními obzvlášť důležité?“

Tento malý úsek pohovoru ukazuje, jak málo přesvědčivé je, když mluvíte o svých silných stránkách a schopnostech nebo o dalších osobních vlastnostech, aniž byste je uměli prokázat. Další výhodu máte v tom, že víte, do jaké míry se vaše schopnosti kryjí s požadavky fi rmy a dotyčné pozice. Jste schopni vyložit, v jakých oblastech a pro jaké úkoly můžete svými schopnostmi fi rmě užitečně a úspěšně přispět.

Otázky pro váš osobní brainstorming (silné stránky)

Co umím dobře?

Jaké úkoly zvláště rád/a přijímám? Proč tyto úkoly rád/a plním?

Jaké jsou mé profesní úspěchy?

Čeho si na mě cení mí kolegové / spolupracovníci / nadřízení?

Jakou zpětnou vazbu jsem doposud dostával/a?

Jaké jsou mé silné stránky?

Jaká je má odborná kvalifi kace?

Jakými zvláštními schopnostmi a vlohami při jednání disponuji?

Čeho si na mě cení mí přátelé?

Z jakých situací znám toto chování?

Poté, co si vypracujete seznam svých silných stránek, je smysluplné seřadit

je tak, abyste si mohli před pohovorem udělat rychle ještě jednou přehled.