Při přepadení banky nebuďte přehnaně ochotní

Neznámý ozbrojený muž přepadl včera pobočku GE Money Bank v Praze a odnesl si přes sto tisíc korun. Tak zněla jedna ze zpráv o poslední bankovní loupeži letošního roku. Stejně jako většina čtenářů tyto informace přecházíte bez povšimnutí? Patrně jste se ještě nestali nechtěným aktérem jedné z nich.

Každý zaměstnanec banky, zejména pak pokladníci pracující s hotovostí, pravidelně procházejí školením, které je alespoň teoreticky připravuje na loupežné přepadení pobočky. Nezřídka totiž pachatel vstupuje do banky ozbrojen. Navíc dává přednost menším pobočkám s malým počtem zaměstnanců, stejně tak obvykle pečlivě volí dobu, kdy přepadení uskuteční.

. loupeže ve finančních institucích v ČR 1. 1.−31. 3. 2008 42 (z toho 12 v Praze)

2007 188

2006 170

2005 182

Zdroj: Statistiky MVČR

Pokud se už stanete přímým účastníkem přepadení, především zachovejte klid, rozvahu a do dění nezasahujte.

Banky radí co dělat, když...

Těžko byste hledali nějaký oficiální manuál správného chování klienta v případě přepadení pobočky banky.

Důvodem je jednak skutečnost, že při přepadení bývá přímo ohrožen "pouze“ daný zaměstnanec banky, a jednak to, že by se případná proškolování či stanovení instrukcí mohla obrátit proti tomu, koho by měla chránit. Pachatel by v podstatě získal návod na úspěšné přepadení.



"Žádné oficiální doporučení klientům v takových případech neposkytujeme. Naší prioritou je ochránit životy a zdraví jak klientů, tak zaměstnanců. Proto jsou naši zaměstnanci na takovéto situace školeni a vědí, jak se v nich zachovat, aby ochránili životy klientů, ale i svoje,“ uvedla pro iDNES.cz Markéta Dvořáčková, tisková mluvčí GE Money Bank.

"V případě, že se klient nachází v bance právě ve chvíli, kdy dojde k loupežnému přepadení se zbraní, stejně jako u zaměstnanců platí hlavní zásada – život a zdraví jsou na prvním místě,“ nastiňuje první neoficiální a obecné zásady Tomáš Pavlík, tiskový mluvčí UniCredit Bank.

. dobře se dívejte Podle Prevence přepadení Odboru prevence kriminality MV ČR: "Policie se bude zajímat o popis útočníka. Soustřeďte se a zapamatujte si následující znaky: pohlaví, rasa, věk, výška, váha, účes, způsob řeči, barva vlasů a očí, oblečení, jeho pach apod. Velmi tím usnadníte pátrání po útočníkovi.“

Obecné pokyny správného chování klienta nejen při přepadení banky

1. zachovat klid a rozvahu

2. nepokoušet se opustit místo, neutíkat

3. nenavazovat s útočníky oční kontakt

4. nezasahovat do dění (nesnažit se pachatele zadržet či odzbrojit apod.)

5. dbát pokynů útočníků či personálu banky

6. nepokoušet se telefonovat a vyvarovat se rychlých pohybů

7. "mít oči otevřené“, snažit se zapamatovat si co nejvíce z chování a vzhledu pachatele

8. dojde-li ke zranění, poskytnout první pomoc, popř. zajistit lékařskou pomoc

9. po odchodu pachatelů uposlechnout žádosti pracovníka, který zajišťuje svědky pro policejní vyšetřování

10. vzájemně nediskutovat o popisu pachatele (svádí to k šablonovitému zkreslení popisu situace i pachatele)

Pokud tyto obecné pokyny dodržíte, mělo by se vám podařit snížit riziko bezprostředního ohrožení přinejmenším vaší osoby na minimum. Přesto existuje možnost, že se většímu riziku naopak vystavíte, ač budete všechny zásady správně dodržovat. Z průzkumu, který prováděla německá police mezi usvědčenými pachateli loupežných přepadení bank, totiž vzešlo, co jim při přepadení vadilo.

Na prvních příčkách pomyslného žebříčku stáli "hrdinové“, tedy ti, kteří chránili cizí majetek (z pohledu pachatele nepochopitelné), a pak lidé spolupracující až příliš ochotně (odkládají kromě peněženek např. šperky apod.). Tyto dvě z pohledu pachatelů nejvíce problematické skupiny byly pak lupiči "odstraňovány“ obvykle jako první.