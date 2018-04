Při rozhovoru „mluví“ i stůl

Představte si, že jdete na pohovor či pracovní jednání. Asistentka vás uvede do velké zasedací místnosti, ve které už sedí vedení firmy, a řekne: „Posaďte se, kam chcete.“ Které místo si vyberete?

Nejen mimika a gesta prozradí při rozhovoru víc než slova. Důležitá je i pozice v prostoru, kterou zaujmete vůči ostatním. „Pro Čechy, kteří jsou stále trochu zabrzdění a příliš neuznávají vlastní hodnotu, je typické, že stůl obsazují odzadu, tedy že si sedají na poslední místa. Například v USA je to opačně,“ poznamenává brněnská psycholožka Zdeňka Židková. „Člověk by si měl volit místo podle toho, jakou strategii chce při jednání zaujmout.“

Obecně bývá nejsilnější pozice uprostřed dlouhé strany stolu. Zajistí vám nejlepší přehled o situaci a pozornost největšího množství posluchačů. Nezávisle na tom mají nejvýhodnější pozici vždy ti, kdo zaujmou místa v bezprostřední blízkosti šéfa či alespoň na jeho straně stolu. Sednou si tam spíše lidé loajální. Druhou stranu stolu si zabere „opoziční skupina“. Z tohoto místa se snadněji vede konflikt než spolupracuje. Umožňuje sdělovat názory přímo.

Podobná pravidla platí i u kulatých stolů, které se staly jakýmsi symbolem podnikové demokracie. Váhu jednotlivým židlím nedává jejich prostorové umístění, ale jejich pozice vzhledem k nejdůležitější osobě. Také u kulatého stolu však může rozhodovat poloha dveří či oken. Silnější pozici si zajistí ten, kdo si sedne zády ke zdi a bude mít přehled o tom, kdo do místnosti vchází.

Stůl jako bariéra je důležitý i při schůzce dvou lidí. Výběr židle vypovídá především o vašem vztahu k druhému. Platí to pro obchodní jednání, pracovní oběd či rozhovor s nadřízeným. K osobě, se kterou mluvíte, můžete zaujmout čtyři pozice:

Čelem proti sobě

Přímo proti sobě, tedy na dvě různé strany stolu, si obvykle sedají soupeři. V této pozici se snadno vede konflikt. Chcete-li se mu vyhnout, raději si přesedněte.

Sedíte-li proti sobě, máte na sebe navzájem dobrý výhled. Snadno vyjde najevo nervozita či přetvářka. „Protivník“ může lehce odezírat vaše reakce.

Právě tato pozice se používá při pracovním pohovoru. Personální konzultant Tomáš Libert ze společnosti Force 1 dokonce radí vybrat si ji, pokud máte možnost volby. Není to tak paradoxní, jak by se zdálo. „Personalista vás může lépe pozorovat, což uvítá. Navíc to vypovídá o vašem sebevědomí, o tom, že se nebojíte k výběru postavit čelem.“ Uchazeč, který se snaží z přímého kontaktu uhnout, může prozradit nízké sebevědomí.

Na stejné straně

Jestliže si sednete přímo vedle člověka, se kterým mluvíte, vzbudíte dojem, že jste „na jeho straně“. Z takové pozice prakticky není možné vést útok. Vznikne-li spor, jednomu ze zúčastněných obvykle nezbude než automaticky vyskočit a postavit se k druhému čelem. „Vedle sebe si sedají třeba obchodní partneři, když jednají se třetím člověkem,“ podotýká Tomáš Libert. Při jednání dvou lidí je takové sezení příliš intimní a v pracovním životě by nemělo být časté. Vhodné je při diskusi nad rozsáhlejšími materiály, které si nelze snadno podávat.

Bokem přes roh stolu

Nejvýhodnější pozice použitelná ve většině situací. Vyjadřuje přátelství, roh stolu však stále vytváří mírnou bariéru, která udržuje přiměřený odstup od intimní zóny druhého. Hodí se třeba při vytýkání chyb podřízenému. „V takové situaci bych určitě nevolil pozici proti sobě, pokud bych nechtěl vyprovokovat konflikt,“ říká Tomáš Libert.

Pozice z boku nerozděluje hovořící na dvě strany, ale ani nevyjadřuje rovnost a solidaritu.

Proti sobě v úhlopříčce

Za naprosto nevhodné pro jakékoliv jednání lze považovat sezení proti sobě, kdy se pohledy obou lidí míjejí, protože sedí poblíž opačných okrajů stolu.

Tato pozice vyjadřuje a ještě posiluje odstup, lhostejnost a nezájem. Pokud okázalá lhostejnost vyprovokuje konflikt, obě strany se obvykle nevědomě přesunou do pozice čelem proti sobě.