Při rozvodu se raději domluvte, vyjde vás to levněji

Rozvedu se s tebou. Tak touto větou končí nejedna manželská hádka. Poté, co opadnou emoce, si to mnozí rozmyslí. Zdaleka ale ne všichni, statistiky hovoří jasně: téměř polovina manželství v Česku končí rozvodem. Uvažujete-li o rozvodu i vy, připravte si na výdaje i několik desítek tisíc korun.

Nejprve musíte vyřešit děti

Máte nezletilé děti? Pak musíte ještě před samotným rozvodem "vyřešit" své vztahy k nim. Sepíšete dohodu, ve které se domluvíte, kdo se bude o děti po rozvodu starat, navrhnete výši alimentů a také se hned můžete domluvit na tom, jak často bude druhý rodič děti navštěvovat. Návrh podáte u soudu, v jehož obvodu dítě bydlí.

. Kolik budou alimenty Na určení výživného nejsou úplně přesná pravidla, záleží na rozhodnutí soudce, kolik nakonec budete platit.

Soudní poplatky se při jednání "o děti" neplatí. Pokud vám však dohodu sepíše advokát či vás bude případně u soudu zastupovat, musíte mu zaplatit předem smluvenou odměnu.

Křištálová lupa K soudnímu jednání se musí bezpodmínečně dostavit oba rodiče osobně, tady ověření podpisů a písemný souhlas nestačí. Soudce vaši dohodu posoudí a schválí ji jen v případě, že je v souladu se zájmy dítěte.

Rozhodne o výši výživného a o tom, komu budou děti svěřeny do péče. Teprve až rozhodnutí soudu o dětech nabude právní moci (přibližně po měsíci, když se ani jeden z vás neodvolá), můžete se fakticky rozvést.

Po domluvě za tisíc korun

Nejjednodušší to mají ti, kteří se předem na všem dohodnou. Pokud oba manželé souhlasí s rozvodem, stačí sepsat návrh a podat ho k soudu. Podává se k soudu, v jehož obvodu mají manželé trvalé bydliště. Zaplatí poplatek tisíc korun, soudce v případě absolutní dohody ani nezkoumá příčiny rozpadu manželství a během pár minut je vše za vámi.

V ideálním případě si stihnete i rozdělit majetek, a pokud se ještě na místě vzdáte oba odvolání, počkáte pár týdnů na doručení rozsudku a můžete jít každý svou cestou.

"Rychlost a bezbolestnost je ovšem vykoupena větší formální náročností," upozorňuje advokát Tomáš Pelikán. Člověk k tomu sice nemusí být vzděláním právník, ale určité zkušenosti mít musí. Stačí totiž jen malá nepřesnost a soud vám dohodu vrátí k přepracování, doplnění a čekají vás odročení a další jednání.

. pokud chcete, aby se vás soudce nevyptával, musíte - podat návrh na rozvod, ke kterému se připojí i druhý manžel, - přiložit písemné smlouvy upravující vypořádání majetkových vztahů, bydlení a případné vyživovací povinnosti vůči druhému manželovi - vše s úředně ověřeným podpisem, - odkázat na již vydané rozhodnutí soudu o tom, že schválil vaši dohodu o dětech.

Rozvod i bez dohody

Nedohodli jste se? I tak se nakonec můžete rozvést, jen bude vše déle trvat a také samozřejmě zaplatíte víc peněz. Tady už si bez právníků pravděpodobně neporadíte. U sporného rozvodu totiž vše řeší soud, je na něm, aby určil, kdo může za rozpad manželství. Zatímco za bezproblémový rozvod s advokátem zaplatíte kolem deseti tisíc korun, bez dohody dáte i víc než třicet tisíc. Suma roste úměrně s počtem soudních stání a jednání s protistranou.

"Nejnáročnější na nervy, čas, ale i peníze jsou dohady o majetku," říká Tomáš Pelikán. Rozvedeni však můžete být i v případě, že se na rozdělení společných věcí nedohodnete, vypořádání se ale stejně nevyhnete. Do tří let od rozvodu musíte majetek vyřešit.

. Dohodněte se do tří let, jinak proděláte Po třech letech nastoupí zákonná domněnka, že nemovité věci se dělí na polovinu a movité jsou výlučným vlastnictvím toho, kdo je užívá.

S čím pomůže právník

Kdy si vzít advokáta? "To je jednoduché, vždy, když partneři nejsou na všem dohodnuti," napovídá Tomáš Pelikán. "Advokát ručí za to, že smlouvy budou platné, úplné a do budoucna z nich nevzejdou problémy," připomíná advokátka Markéta Tillerová. Například taková chybně sepsaná smlouva o majetku může mít za následek třeba to, že katastr nemovitostí změnu vlastnických práv nezapíše. "Soud totiž v zásadě jen konstatuje, že manželé uzavřeli dohodu o vypořádání společného jmění, a podrobněji ji nezkoumá," dodává advokátka.

Úloha advokáta ale není jen v tom, že správně sepíše smlouvu, on má navíc nadhled. Necloumají s ním totiž na rozdíl od rozhádaných manželů žádné emoce. Pokud si manželé myslí, že vše zvládnou sami bez právníka, a zaseknou se na nějakém problému, lehce se stane, že ve finále zaplatí víc, než kdyby si hned najali advokáta, pro kterého je rozvod rutinní záležitost. Nejefektivnější je, když se nechají zastupovat obě strany. Rozkmotření manželé se ani nemusí setkat, vše si za ně vyříkají právníci.