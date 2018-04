Při výběru cestovního pojištění sledujte nejen ceny, ale i doplňkové služby

Rodina s dětmi

Manželé s osmiletými dvojčaty jedou na 10 dní do Chorvatska, budou jezdit na šlapadlech a vodních banánech.

Pro čtyřčlennou rodinu se doporučuje krytí léčebných výloh minimálně tři miliony korun. Allianz nabízí jejich zaplacení bez limitu. Kdyby rodinu potkala nepříjemnost, na kterou se pojistka vztahuje, Allianz nápravu uhradí do neomezené výše.

Cestovní pojištění rodiny Pojišťovna Limit léčebných výloh v Kč Pojistné v korunách Axa 3 000 000 1 557 Allianz bez limitu 1 200 ČPP 2 000 000 1 060 Česká pojišťovna 1 500 000 952 ČSOB Pojišťovna 1 500 000 1 070 ECP 3 000 000 1 680 Generali 3 400 000 700 Komerční pojišťovna 1 250 000 1 200 Kooperativa 1 500 000 600 Pojišťovna VZP 2 000 000 1 060 Slavia 1 000 000 710 Uniqa 2 000 000 560 Vitalitas (OZP) 1 500 000 420 Wüstenrot 2 000 000 575 Poznámky: Až na výjimky zahrnuje léčebné výlohy (LV), repatriaci, odpovědnost za škodu, úrazové pojištění a pojištění zavazadel. Generali – LV, repatriace a přivolání opatrovníka, Kooperativa - jen LV, Slavia pojišťovna – jen LV, Wüstenrot – jen pojištění LV a trvalých následků úrazu, Vitalitas - jen LV.

Důchodce

Žena 75 let se chystá na týdenní pobyt u moře v Egyptě.

Pojišťovna Axa, Slavia a Wüstenrot 75letého občana nepojistí vůbec. Zato u Generali by si důchodce za 273 korun zajistil léčebné výlohy do výše 3 400 000 korun. Což by bohatě pokrylo třeba i léčbu srdečního selhání, které může vyjít více než na 1,8 milionu korun.

Cestovní pojištění pro důchodce Pojišťovna Limit léčebných výloh v korunách Pojistné v korunách Axa nad 69 let neposkytuje Allianz bez limitu 680 ČPP 2 000 000 427 Česká pojišťovna 1 500 000 305 ČSOB Pojišťovna 1 500 000 245 ECP 3 000 000 780 Generali 3 400 000 273 Komerční pojišťovna 1 250 000 505 Kooperativa 1 500 000 420 Pojišťovna VZP 2 000 000 427 Slavia nad 70 let neposkytuje Uniqa 2 000 000 378 Vitalitas (OZP) 1 500 000 287 Wüstenrot nad 69 let neposkytuje Poznámky: Až na výjimky zahrnuje léčebné výlohy (LV), repatriaci, odpovědnost za škodu, úrazové pojištění a pojištění zavazadel. Komerční poj. – jen LV, Generali – jen LV, repatriace, přivolání opatrovníka, Slavia – jen LV, Wüstenrot – jen LV a trvalé následky úrazu, Vitalitas - jen LV.

Mladý pár

Partneři 25 a 27 let jedou na exotickou dovolenou do Thajska na 14 dní.

Dobrodruzi by měli rozhodně hledět na to, jaké plnění jim pojišťovna nabízí. Kdyby totiž v exotické zemi vážně onemocněli, převoz vrtulníkem do kvalitní nemocnice by se mohl vyšplhat na cenu v řádu statisíců. Nejlepší poměr "cena pojištění – plnění léčebných výloh" seženou u Generali.

Cestovní pojištění dobrodruhů Pojišťovna Limit léčebných výloh v korunách Pojistné v korunách Axa 3 000 000 1 758 Allianz bez limitu 2 480 ČPP 2 000 000 1 792 Česká pojišťovna 1 500 000 1 137 ČSOB 1 500 000 1 456 ECP 3 000 000 2 220 Generali 3 400 000 1 848 Komerční pojišťovna 1 250 000 1 008 Kooperativa 1 500 000 1 568 Pojišťovna VZP 2 000 000 1 792 Slavia 1 800 000 812 Uniqa 2 000 000 1 512 Vitalitas (OZP) 1 500 000 1 176 Wüstenrot 2 000 000 1 820 Poznámky: Až na výjimky zahrnuje léčebné výlohy (LV), repatriaci, odpovědnost za škodu, úrazové pojištění a pojištění zavazadel. Komerční pojišťovna – jen LV, Slavia pojišťovna – jen LV, Wüstenrot – jen pojištění LV a trvalých následků úrazu, Vitalitas - jen LV.

Novinky pojišťoven

Allianz

Mladí do 26 let mohou sjednat pojištění po Evropě s 50% slevou na www.AllianzDirect.cz

Při pojištění tří a více osob na smlouvě se nehradí minimální pojistné.

Axa

Nabízí pojištění s limitem 3 miliony korun na léčebné výlohy.

Česká pojišťovna

Pojištění storna zájezdu při ztrátě zaměstnání.

ČPP

Navýšení standardních limitů pro pojištění léčebných výloh na dva miliony korun.

ČSOB Pojišťovna

Skupinový tarif Rodina (2+5) je možné sjednat on-line.

ECP

Zvýhodněné pojištění pro rodinu (2+3) kryje rizika za 216 korun za osobu na 10 dnů.

Pojištění storna je rozšířeno i o ztrátu zaměstnání.

Generali

Bez zdražení byl zvýšen rozsah pojistné ochrany léčebných výloh na 3 400 000 korun.

Komerční pojišťovna

Při sjednání on-line do 31. 7. sleva 15 %.

Odstranila maximální věkový limit pojištěné osoby.

Kooperativa

Zavedla telefonický prodej na lince 800 105 105.

Děti do 6 let (cestující s jednou dospělou osobou) zdarma.

Pojišťovna VZP

Navýšila standardní limity plnění u pojištění léčebných výloh na dva miliony korun.

Uniqa

Nově lze uzavírat cestovní pojištění formou SMS. Lze uzavřít kdykoli před překročením státní hranice ČR.

Wüstenrot