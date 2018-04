Při výběru MBA je nejdůležitější kvalita školy

Z čeho vychází koncepce studia MBA v České republice?



MBA studium je chápáno jako profesní vzdělání a v souladu s názorem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je zařazeno do takzvaného celoživotního vzdělávání. Je to tedy vzdělání postgraduální, po absolvování vysoké školy, obvykle magisterského stupně, ale postačí i bakalářský titul. Získaný titul MBA tedy u nás neznamená absolvování vysoké školy, ale profesionální vzdělání, získání manažerských dovedností a předpoklady pro rychlejší postup v manažerské kariéře, případně lepší pracovní zařazení. Studuje se obvykle bez přerušení zaměstnání. To vysvětluje značný zájem, který o toto vzdělání dnes projevují manažeři ve všech oborech, podnicích, neziskových organizacích i státních institucích.



Podle jakých kritérií si mají zájemci o studium vybírat školu?



Rozhodujícím kritériem při výběru školy je její kvalita. Ta se projevuje v řadě ukazatelů, které běžný zájemce nemá možnost ani čas zjišťovat. Proto vz

nikají různé asociace či instituce, které podle odborně zpracovaných kritérií hodnotí úroveň jednotlivých škol. Pokud škola splňuje požadovaná kritéria kvality, uděluje jí takzvanou akreditaci. Prakticky v každé zemi existuje taková asociace MBA škol. Některé z nich udělují akreditaci i školám z jiných zemí. Akreditace prestižní instituce je určitou zárukou kvality školy.Kvalita studia spadajícího do českého vysokoškolského systému je garantována akreditacemi, tedy potvrzením žádoucí kvality, které má právo udělovat pouze ministerstvo školství. Všechny vysokoškolské tituly získané na různých, u nás působících pobočkách zahraničních univerzit, ať se honosí jakýmkoliv názvem a zahraniční akreditací, jsou v tuzemsku platné jen tehdy, je-li daný program akreditován ministerstvem školství nebo je nostrifikován, to znamená potvrzen příslušnou českou fakultou. Studium MBA nespadá u nás do systému vysokoškolského, ale celoživotního vzdělávání. Ministerstvo proto neprovádí jeho akreditaci, ale přeneslo tuto agendu na CAMBAS jako profesní asociaci.CAMBAS je zkratka anglického názvu České asociace MBA škol, Czech Association of MBA Schools. Byla založena v roce 1998 na doporučení a za účinné podpory programu PHARE při Evropské unii.Hlavním posláním asociace je v souladu s jejími stanovami "zajišťovat, udržovat a dále rozvíjet vysokou úroveň studia MBA v České republice", včetně zavedení systému akreditací studia MBA. Založení asociace bylo akceptováno ministerstvem školství a bylo uznáno European Foundation for Management Development v Bruselu jako oficiální akreditační orgán v České republice.V každé zemi existují prestižní a uznávané asociace, které akreditují programy MBA. Například v USA je to AACSB, ve Velké Británii AMBA, ve Španělsku AEEDE, v Itálii ASFOR, v Německu, Rakousku a Švýcarsku FIBAA, v Polsku FORUM, v Rusku RABE, v Nizozemsku VSNU. V naší republice tuto funkci plní CAMBAS. Akreditace kmenové instituce je určitou zárukou úrovně i její pobočky v cizí zemi. Členství v CAMBAS tedy zaručuje, že škola má program studia MBA akreditovaný touto asociací a splňuje kritéria, která byla vypracována jako norma kvality studia MBA v Česku.Přibližně dvě stě až tři sta tisíc korun. U dotovaných programů bývá někdy levnější, při rozsáhlejším využívání zahraničních lektorů a částečném studiu v zahraničí naopak výrazně dražší.Kromě škol, kde vyučovacím jazykem je pouze angličtina, nabízí dnes řada jiných studium v češtině nebo v kombinaci s angličtinou, případně s jiným jazykem, jako je němčina, španělština nebo francouzština.K dnešnímu dni je to sedm škol a jedna další je v závěrečném procesu akreditace. Jde tedy prakticky o osm škol. M. Pátek."Všichni pracovníci personálních útvarů by měli pečlivě rozlišovat, kde zájemce o zaměstnání titul MBA získal," radí Milan Malý, profesor VŠE a předseda CAMBAS.