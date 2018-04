Při výběru penzijního fondu si nechte od poradce předem spočítat penzi

Podle analytičky hraje hlavní roli při výběru penzijního fondu výnos. Ostatní parametry se dají hůř rozpoznat: jaký mají fondy skutečný zisk, jaké jsou náklady na získání nových klientů, kolik mají zákazníků v různých věkových kategoriích, což ovlivní způsob výpočtu penzí.

Naopak moc nezáleží, jak velký fond je – totiž pokud není úplně malý, to však již dnes není žádný z fondů.

Můžete to blíž vysvětlit, třeba ten skutečný zisk?

Z toho, co fond vydělá, musí oddělit 85 procent a připsat je na účty svým klientům. To zní dobře, ale záleží i na tom, jaké náklady přesunul do budoucích období. Fond, který třeba vyplácí vysoké provize nebo dneska připíše klientům víc, než skutečně vydělal, aby přilákal klienty nové, musí v dalších letech kvůli těmto nákladům snížit zisk. A to bude platit i po transformaci fondu v nové penzijní společnosti. Čím vyšší jsou tyto náklady budoucích období, tím více hrozí nižší výnos.

Zatím všechny alespoň nějaké zhodnocení připisují...

Otázkou je, jestli by fondy nemohly připisovat víc. Mezi jednotlivými fondy není zas tak velký rozdíl. Až mě napadá, jestli neregulují výši zhodnocení podle ostatních.

Mohl by si teď klient teoreticky vybrat fond podle zhodnocení a jednou přestoupit k fondu, který nabídne výhodnou penzi?

To nepůjde. Až budou stávající fondy transformovány a pokud klient nebude chtít přejít do nově koncipovaného penzijního spoření, už si jednou vybraný fond bude muset nechat.

Máte ještě nějakou radu pro výběr fondu?

Nechte si předem spočítat penzi. Ptejte se: naspořím si u vás 500 tisíc, v 60 letech budu chtít pobírat doživotně penzi. Jak bude vysoká? Fondy používají různé modely výpočtu. Klientům se stejnými úsporami se tak může penze lišit třeba o tisíc korun měsíčně. Sice se časem může vše změnit, ale lidé nemají moc jiných šancí, jak vstřícnost fondu posoudit. A také bych moc nedala na různé pobídky typu sleva na nákup – ať už zboží nebo pojištění. Pokud takovou věc člověk nebude často využívat, je to jen další zvýšení nákladů, které fond platí, ale benefity využívá někdo jiný.