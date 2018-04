Při výběru práce v zahraničí buďte obezřetní

1:00 , aktualizováno 1:00

Za prací už můžete vyrazit téměř do všech států Evropské unie bez pracovního povolení. Pokud vám zprostředkuje práci agentura, neměla by za to chtít žádný vysoký poplatek. Výdaje agenturám hradí zaměstnavatel.