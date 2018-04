Při výběru střední školy pomohou Atlasy školství

Atlasy školství vycházejí letos v nákladu 17 500 kusů, z nichž 12 000 bude zcela zdarma dodáno do škol. Tato publikace je sestavena tak, aby orientace a vyhledání školy byly pro výchovné i profesní poradce, rodiče a žáky co nejsnazší. Přes rejstřík oborů, kde naleznete odkaz na školu vyučující vámi hledaný obor, se dostanete do přehledové části publikace. Tu tvoří tabulky jednotlivých škol řazených abecedně za sebou dle okresů a obcí, kde škola sídlí, a následně dle názvu školy.

Tabulky obsahují veškeré kontaktní údaje školy, seznam vyučovaných oborů, délku studia, počty přihlášených a přijímaných žáků, informace o přijímacích zkouškách a o možnostech ubytování a stravování. Tyto údaje jsou čerpány z databáze Správy služeb zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která je zpracována a aktualizována jednotlivými úřady práce.

Publikace obsahuje navíc tzv. magazínovou část, v níž se školy představují vlastními příspěvky, a doplňují tak údaje popsané v přehledové části. Všech 14 Atlasů školství pro jednotlivé kraje vydává za podpory ministerstva práce a sociálních věcí brněnské nakladatelství P.F.art, které na listopad tohoto roku navíc připravuje zveřejnění elektronické verze Atlasů školství na adrese www.atlasskolstvi.cz.