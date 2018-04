Při výpovědi firma často chybuje. Radíme, jak se bránit vyhazovu

JAK SPRÁVNě POSTUPOVAT Dostanete-li výpověď, kterou nechcete přijmout, ihned písemně informujte svého zaměstnavatele. Ten je pak povinen vám poskytnout náhradu mzdy nebo platu. Takové odškodnění vám musí zaměstnavatel platit až do té doby, než vám umožní znovu pracovat nebo dojde k platnému skončení pracovního poměru. Například uplynutím sjednané doby. V případě, že byste nesouhlas s výpovědí zaměstnavateli neoznámili, pracovní poměr bude ukončen dohodou. Proti neplatné výpovědi je možné bránit se soudní cestou do dvou měsíců od doručení oznámení o skončení pracovního poměru. Důvod, proč si myslíte, že je výpověď neplatná, musíte uvést vždy. Pokud budete mít pocit, že jste dostali výpověď kvůli reorganizaci ve firmě a žádná neprobíhá, napište to do svého negativního vyjádření k dané výpovědi.