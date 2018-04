Při zpoždění letadla máte nárok na občerstvení

Pravidla náhrad upravuje Nařízení Evropského parlamentu a musí se jím řídit všechny letecké společnosti, které odlétají ze zemí EU, a také ty, které sice odlétají z území mimo Evropskou unii, ale jsou v některé ze zemí EU registrovány.

To znamená, že nárok na odškodnění máte například s africkou leteckou společností, která odlétá z Prahy, ale už ne při zpoždění na letišti v Egyptě, když se budete z dovolené vracet. To byste museli letět třeba s německou Lufthansou.

Hlady umřít vás nenechají

Když dlouho čekáte, dostanete najíst, většinou delegát letecké společnosti rozdá poukázky na jídlo, abyste si mohli vybrat, zda raději bagetu, nebo tatranku. Také vás nechají dvakrát zavolat (poslat dvě zprávy faxem či elektronickou poštou).

Podmínkou je, že zpoždění je dlouhé:

* u letů do délky 1 500 kilometrů má letadlo zpoždění dvě hodiny nebo více

* u letů od 1 500 do 3 500 kilometrů má letadlo zpoždění tři hodiny nebo více

* u všech ostatních letů má letadlo zpoždění čtyři hodiny nebo více

Musíte letět hned: vyberte si jinou společnost

Trvá-li zpoždění více než pět hodin a vy už nechcete dál čekat, máte možnost koupit si novou letenku od jiné společnosti a odletět. Původní letecká společnost vám pak do sedmi dnů cenu náhradní letenky proplatí. Pozor však, pokud bude nová letenka dražší, vyplacenou dostanete jen tu částku, kolik stála letenka původně. To se u nízkonákladových společností vůbec nemusí vyplatit. Pak je výhodnější počkat. Opozdí-li se let o den, musí vám aerolinky zajistit ubytování v hotelu.

Ztracený čas vám nezaplatí nikdo. Stane-li se třeba, že vám kvůli zpoždění uteče důležitá schůzka či máte další náklady se změnou plánovaného programu, nezbude vám než se obrátit na soud.

Pokud se stane, že se na tabuli objeví nápis Cancelled a váš let je zrušen, máte právo na náhradní let. Za srovnatelných dopravních podmínek a co nejdříve je to možné.

Navíc od letecké společnosti dostanete náhradu:

* 250 eur u všech letů do 1 500 kilometrů

* 400 eur u všech letů v rámci EU delších než 1 500 kilometrů a u všech ostatních letů od 1 500 do 3 500 kilometrů

* 600 eur u všech ostatních letů

Odškodné bude jen poloviční, když přesměrovaný let nepřekročí plánovaný čas příletu původně rezervovaného letu

* o dvě hodiny u všech letů do 1 500 kilometrů

* o tři hodiny u letů v EU delších než 1 500 kilometrů a všech ostatních letů od 1 500 do 3 500 kilometrů

* o čtyři hodiny v případě všech ostatních letů.

Nemám kufr

Stejně jako za zpožděné letadlo odpovídá letecká společnost i za ztracené zavazadlo. Co dělat, když se váš kufr neobjevil mezi ostatními?

Hned na letišti zajděte k přepážce Reklamace zavazadel (Baggage claim) a nahlaste ztrátu. Pracovníci letiště se nejprve podívají, zda se z vašeho zavazadla třeba neutrhla jmenovka a není-li jako neidentifikovatelné jinde na letišti. Pokud ne, dostanete registrační lístek s číslem a telefonem a můžete odjet do hotelu. Letecká společnost vám musí zavazadlo doručit na své náklady, proto je dobré nahlásit hned u přepážky všechna místa, kde se budete v prvních dnech po příletu zdržovat.

I tady máte nárok na finanční odškodnění. Každá letecká společnost má svá vlastní pravidla náhrad. Za první noc si můžete koupit nejpotřebnější věci, jako je zubní kartáček a spodní prádlo například za 500 korun a tak dále až do úplné hodnoty všech věcí, pokud se zavazadlo do určité doby nenajde. U ČSA je to 21 dnů. Schovejte si tedy všechny účtenky, jen tak vám po návratu vyplatí peníze.