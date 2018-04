Při ztrátě občanky budete moci snížit riziko jejího zneužití

Jak postupovat při ztrátě/zničení/odcizení občanského průkazu: 1. Držitel OP je povinen ohlásit událost (ztráta, poškození, zničení) osobně bez prodlení, a to kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu;



2. V případě odcizení je třeba ohlásit skutečnost Policii ČR;



3. Co nejdříve totéž ohlásit své bance;



4. Úřad či policie vydá občanovi potvrzení o občanském průkazu s platností 2 měsíce;



5. Do 15 dnů od oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení dokladu totožnosti je povinnost požádat o nový občanský průkaz. Správní poplatek při podání žádosti o nový občanský průkaz činí 100 korun, v případě opakované ztráty hrozí pokuta až 10 tisíc korun.