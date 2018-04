Při ztrátě vaší karty nemusí banka přebrat odpovědnost

Banky mají zřízené zvláštní telefonní linky, kam můžete volat 24 hodin denně 365 dní v roce. Telefonát je v případě zelené linky zdarma, jinak za běžnou sazbu telefonního hovoru. Některé banky chtějí blokaci ještě dodatečně písemně potvrdit. Elektronické karty banky obvykle blokují okamžitě a za případné finanční ztráty přebírají odpovědnost ihned po nahlášení.

Embosovaná karta (karta s plasticky vyraženým číslem) umožňuje i elektronicky neověřované transakce, a tak musí být navíc zařazena na tzv. stoplist neboli listinu odcizených či ztracených karet. Některé banky proto odpovědnost přebírají až od půlnoci následující po nahlášení.

Banka může kartu zablokovat, pak ji lze znovu aktivovat. Anebo dá kartu na takzvaný stoplist, což je operace nevratná. Vy si nicméně variantu zvolit nemůžete. Krádež karty nahlašte na policii. Máte-li ji pojištěnou, téměř všechny banky od vás budou chtít kopii policejního zápisu.

BAWAG Bank CZ

■ kam volat: +420 272 771 111 nonstop (Global Payments Europe), 844 844 822 (po–pá 8 až 18 hod.), případně osobního bankéře

■zablokování: okamžitě po telefonickém zavolání, blokace karty 100 Kč, odblokování karty 100 Kč

■vydání nové karty: okamžitě, cena nové karty Maestro je 200 Kč, MasterCard Standard 600 Kč

■ pojištění: součástí MasterCard embosovaných karet je v ceně karty automaticky pojištění v případě ztráty nebo odcizení a následného zneužití karty (Standard limit 30 000 Kč, Comfort limit 100 000 Kč), u elektronické Maestro jen pojištění odcizené hotovosti po dobu dvou hodin bezprostředně následujících po výběru z bankomatu za použití nebo pod pohrůžkou fyzického násilí (vždy limit 10 000 Kč), v případě neoprávněného užití platební karty se pojištění vztahuje na období, které začíná 3 kalendářní dny před koncem dne, ve kterém byla bance nahlášena ztráta nebo odcizení platební karty, náhrada nákladů vynaložených za ztracené nebo odcizené osobní doklady, kdy k jejich ztrátě nebo odcizení došlo společně s platební kartou (limit 5000 Kč), náhrada nákladů vynaložených za ztracené nebo odcizené klíče, kdy k jejich ztrátě nebo odcizení došlo společně s platební kartou (limit 2500 Kč),

Citibank

■ kam volat: +420 233 062 222

■ zablokování: banka přebírá odpovědnost v plné výši u embosovaných karet okamžitě po nahlášení ztráty, zdarma

■ vydání nové karty: zdarma, maximálně do týdne

■ pojištění: CreditShield kryje případné škody do výše 10 000 Kč, vztahuje se na události, které se staly až 2 dny před blokací, měsíčně 0,69 % z aktuálního zůstatku na kartě ke dni vyhotovení výpisu. Pojištění proti zneužití – proti neoprávněným transakcím až do výše 100 000 Kč (do dvou dnů před blokací), neoprávněným internetovým transakcím do výše 30 000 Kč (do dvou dnů před blokací), pojištění klíčů do výše 3000 Kč, osobních dokladů, pokud byly ztraceny či odcizeny spolu s kartou do výše 5000 Kč, pojištění stojí 79 Kč měsíčně

Česká spořitelna

■ kam volat: 800 207 207

■ zablokování: 200 až 500 Kč podle typu karty, banka přebírá odpovědnost ihned po zablokování, ručí za neoprávněné transakce ztracenou nebo odcizenou kartou přesahující částku 4500 Kč již ve lhůtě 48 hodin před blokací karty – vztahuje se na všechny karty

■ vydání nové karty: do 6 pracovních dnů náhradní karta (má platnost jako odcizená) – elektronická 100 Kč, embosovaná 200 Kč, expresní vydání do 3 dnů včetně doručení na adresu v rámci ČR za 3000 Kč + poplatek za vydání, nová karta standardně dle sazebníku

■ pojištění: klient se může proti ztrátě karty pojistit ve třech variantách výše pojistného plnění (P10 – 10 000 Kč, P30 – 30 000 Kč a P50 – 50 000 Kč), cena je 170, 320 a 480 Kč ročně, pojištění se vztahuje na náhradu škody vzniklou zneužitím ztracené nebo odcizené karty 96 hodin před okamžikem nahlášení, vztahuje se na transakce prováděné pomocí PIN, pojištění kryje poplatek za stoplistaci platební karty, limity pro ztrátu nebo odcizení dokladů a klíčů 8000 Kč, limit pro odcizení hotovosti 10 000 Kč

ČSOB

■ kam volat: +420 495 800 111, nutno doložit písemně s třímístným kódem, který se klient dozví při telefonní blokaci

■ zablokování: banka přebírá odpovědnost okamžitě po blokaci, blokace je nevratná a stojí 200 Kč u elektronické karty a 2000 Kč u embosované karty, dočasná blokace není možná. Po ní již nelze funkci karty obnovit.

■vydání nové karty: v balíčku služeb zdarma, běžný účet 200 Kč elektronická karta, 500 Kč embosovaná karta, do 10 dnů

■ pojištění: podle týdenního limitu výběru na kartu: 15 000 Kč – 150 Kč ročně, 50 000 Kč – 460 Kč ročně, 85 000 Kč – 800 Kč ročně, 200 000 Kč – 1300 Kč ročně, odpovědnost zpětně 72 hodin od hlášení

eBanka

■ kam volat: 800 124 200, +420 222 115 200

■ zablokování: 200 Kč, zařazení embosované karty na mezinárodní stoplist 1900 Kč (volitelné), u elektronických karet (VISA Elektron, MasterCard) odpovědnost banka přebírá 1 hodinu po nahlášení, u embosovaných karet od půlnoci následující po nahlášení

■ vydání nové karty: u první nové 250 Kč + poplatek za vedení, dále podle typu karty

■ pojištění: pro všechny typy karet, cena závisí na výši plnění: 20 000 Kč – 230 Kč ročně, 30 000 Kč – 290 Kč ročně, 40 000 Kč – 360 Kč ročně, 50 000 Kč – 480 Kč ročně, 80 000 Kč – 720 Kč ročně

GE Money Bank

■ kam volat: +420 224 443 636 (po–pá 8 až 19 hod. so–ne 10 až 18 hod.), 272 711 111 nonstop

■ zablokování: u elektronických karet přebírá banka odpovědnost ve chvíli nahlášení ztráty či zcizení, u embosovaných po půlnoci dne, ve kterém byla událost nahlášena, nahlásit ztrátu či zcizení může i třetí osoba, ne jen držitel karty, cena elektronické karty Maestro a internetové karty MasterCard Internet 100 Kč, u embosované karty MasterCard Standard a Gold stoplistace 2000 Kč

■ vydání nové karty: všechny typy karet zdarma během několika dní

■ pojištění: elektronická Maestro 19 Kč měsíčně (limit 10 000 Kč), embosovaná MasterCard 27 Kč měsíčně (limit 20 000 Kč), platí i pro náhradu nákladů na vyřízeních nových dokladů do 5000 Kč, částečně hradí náklady na stoplistaci

HVB Bank

■ kam volat: +420 224 221 017

■ zablokování: okamžitě, cena podle typu karty: VISA, MasterCard 1500 Kč, Maestro/Cirrus 100 Kč

■ vydání nové karty: debetní karty Maestro/Cirrus 150 Kč, VISA, MasterCard 300 Kč, do 10 dnů

■ pojištění: za 300 Kč ročně plnění do 20 000 Kč, za 500 Kč ročně plnění do 50 000 Kč, vztahuje se na transakce od okamžiku zcizení či ztráty karty a končí ve 24 hodin dne, kdy situaci nahlásíte bance (max. do 5 dnů), doplňková pojištění: pojištění nákladů na znovupořízení ztracených osobních dokladů 1500 Kč ročně, pojištění nákladů na blokaci karty 1800 Kč ročně, pojištění nákladů na znovupořízení ztracených klíčů 3000 Kč ročně, pojištění pro případ loupeže peněz vybraných pojištěnou kartou 5000 Kč ročně

Komerční banka

■ kam volat: +420 224 412 230, +420 222 412 241

■ zablokování: okamžitě od nahlášení v plné výši, u transakcí, kde nelze doložit přesný čas banka přebírá odpovědnost od půlnoci dne, kdy byla ztráta či krádež nahlášena, elektronické a virtuální karty 150 Kč (osobní) a 200 Kč (služební), tuzemské platební karty 350 Kč (osobní) a 400 Kč (služební), embosované Gold Card, Business Card 4000 Kč, ostatní platební karty 2000 Kč

■ vydání nové karty: zdarma s platností původní karty do 5 pracovních dnů

■ pojištění: Merlin ke všem platebním i kreditním kartám, plnění do 30 000 Kč při platbě, do 10 000 Kč při výběru peněz u KB, do 5000 Kč při výběru u jiné banky, do 2000 Kč při krádeži vybrané hotovosti, až 4000 Kč na stoplistaci, až 5000 Kč na výrobu nových klíčů a až 500 Kč na pořízení nových osobních dokladů, lze sjednat ke každé kartě za 276 Kč ročně

Poštovní spořitelna

■ kam volat: +420 495 800 121

■zablokování: po telefonickém zablokování je nutné následně písemně na poště blokaci potvrdit a zažádat o kartu novou, u Maxkarty blokace zdarma, banka ručí za všechny ztráty do výše 30 000 Kč 24 hodin před nahlášením

■ vydání nové karty: zdarma maximálně do 10 dnů

■ pojištění: u Maxkarty zdarma (limit 30 000 Kč), u ostatních karet viz ČSOB

Raiffeisenbank

■ kam volat: 800 900 000 ČR, + 420 417 941 446 ze zahraničí

■zablokování: okamžitě, od nahlášení ztráty banka přebírá odpovědnost za veškeré škody, u embosovaných karet (automaticky pojištěny) i zpětně do začátku dne, u karet typu Gold a Business 48 hodin zpětně, blokace u elektronických karet stojí 200 Kč u embosovaných karet 2000 Kč

■ vydání nové karty: 90 Kč, do 10 dnů, stačí zavolat

■ pojištění: pouze pro embosované karty, zdarma, vztahuje se i na všechny transakce udané prostřednictvím PIN kódu (tedy i na výběry z bankomatu)

Živnostenská banka

■ kam volat: 800 12 24 12, ze zahraničí +420 224 232 423

■ zablokování: zdarma, banka neprovádí stoplistaci, odpovědnost přebírá od půlnoci dne nahlášení, odblokování karty zdarma

■ vydání nové karty: do 10 pracovních dnů podle způsobu distribuce za 50 % původní ceny karty

■ pojištění: Day to Day (pro všechny typy karet) 250 Kč ročně na kartové transakce na běžném účtu s limitem 30 000 Kč, 300 Kč ročně s limitem 50 000 Kč. Banka přebírá odpovědnost na zneužití 72 hodin před půlnocí dne, kdy jste kartu zablokovali. Pojištění se vztahuje i na odcizenou hotovost do 10 000 Kč do dvou hodin po výběru z bankomatu, dále náhradu ztracených či odcizených klíčů do 5000 Kč a náhradu za vydání nových osobních dokladů do výše 2500 Kč.

Proč pojistit kartu?

Obecně platí, že od doby, kdy kartu telefonicky zablokujete (maximálně od půlnoci dne, kdy ztrátu nahlásíte), banka bere veškeré záruky na sebe.

Pojištěním snižujete riziko zneužití karty v době mezi okamžikem ztráty či krádeže a zablokováním. Mnohdy totiž na ztrátu přijdete třeba až druhý den. Délka této doby záleží na podmínkách banky a pohybuje se od 24 do 96 hodin.

Dvě banky (Raiffeisenbank a Česká spořitelna) pojistí i transakce provedené prostřednictvím PIN kódu.

Dále je možné si pojistit úhradu nákladů při vyřizování ztracených dokladů, klíčů a podobně vždy do určité výše (2000 až 8000 Kč). Někde máte pojištění automaticky v ceně za kartu, jinde si musíte připlatit (od 170 do 1300 Kč ročně).