Příběh: Student uhradil škole dluh, po čtyřech letech má platit znovu

"Hned na začátku semestru 2007 jsem dostal dopis, doporučeně do vlastních rukou, že mám platit devět a půl tisíce. Požadovanou částku jsem hned zaplatil," uvádí mladík. Školu úspěšně dokončil a byl slavnostně promován. Na celou záležitost už dávno zapomněl, jenže letos v září přišel ze školy další dopis v podstatě úplně stejného znění. Má zaplatit poplatek devět a půl tisíce.

Ústřižek od poštovní složenky založil

"I když jsou to už čtyři roky, pamatuji si, že jsem to platil na poště, kam chodím už spoustu let. Na místě jsem vypsal složenku, zaplatil a ústřižek jsem si schoval," říká Lukáš Rut. Problém je, že ústřižek složenky dnes nemůže najít. Advokát mu ale poradil, že pohledávka je již promlčená. A tak v tomto duchu Lukáš Rut škole odepsal. Jenže mu to nebylo nic platné. Odpověď byla jednoznačná. Dluh promlčený není, v tomto případě je promlčecí lhůta deset let.

Kdo má tedy pravdu? Podle občanského zákoníku je promlčecí doba tříletá. Univerzita ale argumentuje tím, že poplatek se promlčuje ve lhůtě deseti let. Důvod spatřuje v paragrafu 110 občanského zákoníku, který stanoví, že pokud je právo přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, tak se promlčuje ve lhůtě deseti let. "Tento závěr univerzity není správný," říká advokát Mojmír Ježek. "Zpravidla se za ty další orgány považuje rozhodčí soud nebo například finanční úřad. Rozhodně by za tento orgán neměl být považován rektor," upřesňuje advokát.

Promlčecí doba je tříletá, lhůtu prodlouží soud

Bývalému studentovi teď nezbývá než najít ústřižek složenky a se školou se domluvit, nebo se soudit. A jak je to vlastně s promlčecími lhůtami?

Ať už dlužíte někomu vy nebo naopak někdo dluží vám, podle občanského zákoníku je promlčecí doba tři roky. "V praxi, pokud například uplatňujete nějakou reklamaci, požádáte o slevu, tak v okamžiku, kdy uplatníte toto své právo, začíná vám běžet tříletá promlčecí doba," vysvětluje Ježek. Pokud tedy sleva není vyplacena nebo není vráceno zboží, pak aby se vaše právo nepromlčelo, žalobu k soudu musíte podat do tří let od okamžiku uplatnění svého práva.

"Po dobu soudního řízení promlčecí doba neběží, a pokud vám je pohledávka přiznána, tak pravomocným rozhodnutím začne běžet nová desetiletá promlčecí doba," upřesňuje advokát. Jinými slovy, po rozhodnutí soudu máte deset let na to, abyste svou pohledávku dále vymáhali, například formou exekuce.

Stejně tak pokud dlužník svůj dluh uzná, promlčecí doba je deset let. "Může se jednat o případ, kdy někomu půjčíte peníze, už se blíží konec tříleté doby od splatnosti té pohledávky. Pokud jste se stále nerozhodli, jestli podáte žalobu, tak v okamžiku, kdy dlužník písemně uzná svůj dluh, máte jistotu, že můžete pohledávku dál vymáhat," radí Ježek.

Výjimka u náhrady škody a bezdůvodného obohacení

U náhrady škody je promlčecí doba dvouletá od okamžiku, kdy se poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ni zodpovídá. Maximálně však ve lhůtě tří let od doby, kdy nastala škodní událost. U úmyslné škody ovšem zákon stanoví desetiletou promlčecí dobu.

Totéž platí pro bezdůvodné obohacení. Pokud jste omylem někomu poslali peníze, musíte je vymáhat nejpozději do tří let, jinak o peníze můžete přijít právě kvůli promlčení. Při úmyslném bezdůvodném obohacení je ovšem promlčecí doba také desetiletá.

A jak bude svou situaci řešit Lukáš Rut? "Nebudu platit, i kdyby mě dali k soudu. Už jsem to zaplatil a taky si myslím, že upomínka měla přijít dřív a ne až po čtyřech letech," uzavírá svou zkušenost.