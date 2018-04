Příběh čtenáře: šel do restaurace jen kvůli slevě, tu mu ale nepřiznali

jak správně postupovat Jako první by měl klient uplatnit reklamaci u toho, kdo inzeroval poskytnutí slevy (v tomto případě u banky).

Reklamace má být uplatněna neprodleně a nejlépe písemně.

Pokud bude klient s reklamací neúspěšný, zbývá se dožadovat slevy u soudu. V tomto případě je vhodné si rozmyslet, zda stojí za to žalovat.

Většinou je lepší informovat ostatní spotřebitele, to bývá pro společnosti mnohem větší ostuda a i motivace dostát svým závazkům. Lucie Petránková ze Sdružení obrany spotřebitelů Spotrebitel.net