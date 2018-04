Investoval 1,4 milionu, za deset měsíců má zisk 70 tisíc

Případ, který jsme zaznamenali, je skutečný, jméno lékaře je ale kvůli bezpečnosti rodiny pozměněné. Jan pracuje tři dny ve fakultní nemocnici a dva dny se věnuje své vlastní lékařské praxi. Jeho žena pracuje v privátní sféře a společně vychovávají tři děti. Finanční situace domácnosti je stabilizovaná.

„S manželkou chodíme do práce, vyděláváme peníze, naše práce nás uspokojuje. V minulosti jsme pracovali pouze ve státním resortu, který mnohdy nedostatečně honoruje práci člověka,“ říká Jan, který dodává, že až částečný přechod do soukromé sféry finančně osamostatnil rodinu: „Peníze vás šťastnými neudělají, ale dají vám možnost se stát méně závislými. Každému člověku mohou poskytnout vnitřní svobodu. Pak už záleží na preferencích každého, jak s nimi naloží.“

Po dvou letech, kdy Jan zčásti opustil státní sektor a začal podnikat, musel řešit otázku, co s penězi, které jim s manželkou přibývaly na účtu. Celkem šlo o 2,4 milionu korun a každý další měsíc se zůstatek na účtu navyšoval o dalších 50 000 korun. A protože se nechtěli obklopovat věcmi, začali se s manželkou zajímat o to, jak úspory investovat.

Investice: 1 400 000 korun

„Požadavkem pana Nováka bylo zajistit finanční obnos pro každé z jeho tří dětí ve výši půl milionu korun po započtení inflace. Dále vytvoření rezervy na stáří do penze. No a třetím hlavním požadavkem bylo nenechávat peníze dále ležet v bance, protože ztrácejí na hodnotě,“ říká finanční poradce společnosti Partners Lukáš Urbánek.

Milion korun si Novákovi ponechali jako rezervu pro plánované i neplánované výdaje v blízké budoucnosti. Manželé plánují během dvou let nové auto, Jan musí mít k dispozici peníze na případný nákup nového ultrazvuku do ambulance. Na samotné investování jim zbylo 1,4 milionu korun.

„Protože Novákovi mají dostatečně dlouhý investiční horizont a disponují dalšími rezervami, mohli více jak 50 procent z celkově investované částky vložit do akciových fondů, které sice kolísají, ale dlouhodobě dávají šanci na zhodnocení nad inflaci,“ říká Lukáš Urbánek.

Dynamičtěji je nastavena pravidelná investice, jejímž hlavním cílem je zajištění životního standardu při odchodu do penze.

Investovat manželé začali v červnu 2016. Jelikož se obávali špatného načasování jednorázové investice, rozdělili ji do dvou vkladů. Do akciových fondů k dnešnímu dni investovali 735 tisíc korun, do dluhopisových 665 tisíc korun. Celkem tedy 1 400 000 korun.

Akciová část investice směřovala zhruba z poloviny do akcií amerických firem, z druhé poloviny do zbytku světa. Nakoupili tak mimo jiné akcie nadnárodních společnosti typu Apple, Microsoft, Coca-Cola a několika desítek dalších.

„Pro vyhodnocení investice je samozřejmě brzy. Máme horizont 17 let a dělat závěry hned na začátku není vhodné. Ale za deset měsíců máme čistý zisk přibližně 70 000 korun. Výnos na celé portfolio činí za těch deset měsíců pět procent, přičemž tato hodnota je již po odečtení poplatků za vstup do podílových fondů v celkové výši 27 tisíc, to je 1,93 procenta,“ vysvětluje Lukáš Urbánek.

Dluhopisové portfolio složené z firemních a státních dluhopisů po odečtení vstupních poplatků vydělalo přes 16 tisíc korun (2,5% zhodnocení), akciové portfolio po odečtení poplatků 54 tisíc korun (7,4% zhodnocení).

Nutno dodat, že finančním trhům se v uplynulých měsících dařilo. Kdyby ne, Novákovi mohli být po odečtení poplatků i v minusu. „To, že finanční trhy kolísají, je normální. V dlouhodobém časovém horizontu ale při uvážlivém investování dokážou přinášet zisk,“ doplňuje za podílové fondy základní poučení pro investování ředitel obchodu Pioneer Investments ČR Petr Šimčák.

Investici bere jako dlouhodobou

Jan Novák říká, že na sledování burz nemá čas a možná je za to i rád, protože sledování výkyvů by ho spíše znervózňovalo. Obavy o svou investici však nemá.

„Ponechali jsme si dostatečné likvidní rezervy, takže nepočítám s tím, že bychom investici předčasně ukončili kvůli náhlé potřebě financí. Investici chápeme jako dlouhodobou,“ říká Jan Novák s tím, že díky solidním rezervám nemusí podléhat panice, když trhy kolísají. Zvažuje i postupné navyšování své investice zejména v době, kdy ceny na trzích budou nízko.

Jakými zásadami se při investování řídit:

Začněte finanční rezervou

Než začnete investovat do různých aktiv, vytvořte si finanční rezervu, pro případ nečekaných výdajů, abyste nemuseli na investici sáhnout. Rezerva by měla být ve výši optimálně dvojnásobku až šestinásobku vašich měsíčních výdajů.

Investujte co nejdříve

Investování je běh na dlouhou trať. Čím dříve začnete investovat, tím delší čas budete mít na zhodnocení investice.

Připusťte si určité riziko

Investování se neobejde bez rizika. Pokud vnímáte investování jako šanci rychle zbohatnout, můžete sklouznout ke spekulaci a snadno prodělat. Máte-li obavu z jakéhokoliv rizika, vaše investice jen stěží překoná inflaci. Připusťte si přiměřené riziko, které odpovídá vašemu naturelu i věku.

Diverzifikujte

Neinvestujte své peníze do jednoho druhu aktiva. Rozložte riziko a vytvořte si investiční portfolio složené například z akcií, dluhopisů, podílových fondů či jiných nefinančních aktiv. Neinvestujte však do něčeho, čemu nerozumíte, opatřete si informace o produktech a poraďte se s investičními odborníky.