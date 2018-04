Příběh: Majetek zdědil nezletilý syn, řízení se táhne už přes rok

Jaká je odměna notáře: z prvních 100 000 Kč základu: 2,0 %,

z přebývající částky až do 500 000 Kč základu: 1,2 %,

z přebývající částky až do 1 000 000 Kč základu: 0,9 %,

z přebývající částky až do 3 000 000 Kč základu: 0,5 %,

z přebývající částky až do 20 000 000 Kč základu: 0,1 %,

nejméně však 600 Kč.

Částka nad 20 000 000 Kč se do základu nezapočítává. zdroj: notářský tarif