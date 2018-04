Příběh: Při hledání práce jsem si věřila a pomohlo to

Dvanáct let pracovala jako dělnice v provozovně, která byla letos na podzim zrušena. "Firma nám všem nabídla, abychom zvážili, zda chceme služeb outplacementu využít. Hned jsme byli rozhodnuti, že nabídku přijmeme. Bylo nám příjemné, že nás firma nevrhne na ulici a snaží se pro nás něco udělat," vzpomíná Jana Stejskalová.

Přiznává, že po dvanácti letech strávených na jednom pracovišti měla strach - právě outplacement jí dodal sebedůvěru.

"Práci jsem sehnala velmi rychle. Všechno zlé je k něčemu dobré," říká Jana Stejskalová. Dnes pracuje jako prodavačka a je moc spokojená. Dojíždí sice do Prahy, ale tam jsou zase vyšší mzdy, takže je na tom s penězi stejně, jako by pracovala na malém městě.

Uvědomila si svoji hodnotu

Za rychlé nalezení nové práce vděčí podle svého názoru i outplacementu. Díky němu si totiž uvědomila, co může novému zaměstnavateli nabídnout a za co si ji budou v nové firmě cenit.

"Na úvod jsme měli několikahodinové školení, kde se sešli všichni, kdo byli propuštěni. Psali jsme životopis, bavili jsme se o tom, co nás zajímá, jaké máme znalosti, dovednosti, jaké obory by nás mohly lákat. Vysvětlovali nám, jak hledat práci přes internet a známé. Radili nám například, abychom si sami pro sebe stanovili pevný režim, pokud jsme bez práce delší dobu, vytvořili si tabulku a seznam toho, co už jsme všechno pro hledání práce udělali… Připravovali nás i na osobní pohovory," říká Jana Stejskalová.

Co je outplacement? Jde o cizí slovo, které nemá český výraz. Jená se o pomoc lidem, kteří dostali výpověď. U nás outplacement využívá jen několik firem.

Nebojte se osobních pohovorů

"Následovaly osobní pohovory s personalisty, kde se nás ptali, jestli práci sháníme, co budeme dělat dál, a ještě s námi vybrousili životopis, který jsme při hledání nové práce nabízeli," popisuje své zkušenosti. Spolu s ostatními dostala i seznam personálních agentur v České republice, na které se mohla při hledání práce obracet.

"Ti, kdo chtěli, mohli absolvovat i osobnostní testy. Někteří měli strach, ale já se přihlásila. Myslela jsem si, že by pro mě bylo dobré, abych poznala své slabé stránky, co dělám špatně v zaměstnání a kde jsou naopak moje silné stránky. Ráda se dozvím chybu, člověk pak může na sobě zapracovat," říká s tím, že psychotesty pak procházela, když žádala o své nynější zaměstnání. "Díky tomu, že už jsem věděla, o co jde, neměla jsem z nich vůbec žádnou trému."

Odborníci z firmy Manpower jí pak ještě několikrát telefonovali a ptali se, zda se jí podařilo najít nové zaměstnání a zda je v nové práci spokojená. "Byla to pro mě pomoc, věděla jsem, že se mám kam obrátit. Pokud bych při hledání nového zaměstnání neuspěla tak rychle, myslím, že přes agenturu bych poté práci sehnala."

Po dvanácti letech strávených na jednom pracovišti měla strach z budoucnosti. Outplacement jí dodal důvěru.