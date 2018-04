Příběh ranní kávy: jak začít obchodovat?

V minulém díle našeho seriálu o komoditách jste si mohli přečíst příběh ranní kávy. Dnes si povíme o tom, kde se obchoduje s kávou a co jsou to tzv. futures kontrakty.

I když se po celou tu dobu snažíte na kávu nemyslet, stále slyšíte každý večer ve zprávách, jak dosahuje káva nových a nových cenových maxim. Přece jenom se tedy překonáte a ještě jednou se rozhodnete situaci s kávou trochu věnovat. Co vám utkvělo v paměti je věta:

Káva s prosincovým dodáním obchodovaná na burze CSCE.

Zkusíte tedy jenom ze zvědavosti otevřít stránku www.csce.com. Chvíli počkáte než se stránka načte, a náhle – pane jo, skutečně burza, na které se obchoduje s kávou! Začtete se tedy do stránek a nestačíte se divit. Zatímco jste si vždycky mysleli, že farmáři prodávají svou vypěstovanou kávu rovnou společnostem typu Nescafé, oni ji prodávají i na burzách! Proč by taky ne – copak se neprodává na různých burzách milióny jiných věcí? Na takové burze přece jenom nebude mít farmář nikdy nouzi najít kupce – a třeba ještě prodá kávu trochu výhodněji! Jste zase o něco moudřejší. Už víte, že kdybyste chtěli nakoupit 10 tun kávy, mohli byste tak učinit na burze v New Yorku, konkrétně na burze zvané CSCE. Ne, že by vám tato informace k něčemu byla, ale je dobré to vědět. Co kdyby jednou…

Situace je ještě jasnější

Káva vám však opět nedá spát. V práci nejste schopni myslet na nic jiného než na kávu, dokonce sami sebe nachytáte, že pijete více kávy než obvykle. A tak se rozhodnete, že přece jenom ještě jednou zavítáte na stránky burzy CSCE a zkusíte blíže „odhalit“ tu podivnou záležitost s prosincovým dodáním… Situace se vyjasní rychleji, než jste předpokládali. Je to docela jednoduché: Farmáři prodávají na burzách kávu ve formě kontraktů. To znamená, že to není tak, jak jste se domnívali – že farmář na nějakou burzu přiveze např. 10 tun své vypěstované kávy a tam u té obrovské kupy kávy stojí tak dlouho, než přijde někdo kdo má o ní zájem a nabídne farmáři, že odněho celých 10 tun kávy koupí…. Farmář přiveze na burzu (která je ve skutečnosti složená jen z pár místností) pouze KONTRAKT, ve kterém se zavazuje, že dodá potenciálnímu kupci 10 tun své kávy ke stanovenému termínu (ve skutečnosti je množství kávy v kontraktu odlišné podle typu kávy a naleznete jej u specifikace kontraktu na stránce příslušné burzy).

Perfektní. Proč vozit kávu, když stačí dovézt kontrakt! Vždyť takto funguje obchodování na celém světě! Třeba když jste si tuhle kupoval dlažbu do svého nového domu, který právě stavíte: nejprve jste podepsali kontrakt, kde se vám dodavatel zavázal dlaždice dodat do 10 dnů, a pak až teprve došly samotné dlaždice… Prosincové dodání kávy pak zcela logicky znamená, že farmář prodává na burze kontrakt, ve kterém se zavazuje dodat svou kávu někdy v prosinci. Jak jednoduché!

Jednoduché zjištění

Další dny o kávě přemýšlíte ještě více než kdykoliv jindy. Při poslední návštěvě na stránkách burzy CSCE totiž zjistíte další úžasnou věc: pokud na této burze koupíte nějaký kontrakt na kávu, můžete tam tentýž kontrakt zase prodat – a to až do doby termínu dodání! Co to znamená? Že kdybyste přece jenom koupili 10 tun kávy před velkými přírodními katastrofami v Latinské Americe, nemuseli byste kávu vlastně vůbec fyzicky přebírat a tudíž nikde skladovat! Vlastně byste klidně mohli nakoupit kávu jenom ve formě „papíru“, ve formě kontraktu!

Začíná to zapadat do sebe

O několik dalších dnů později vám náhle začíná všechno zapadat do sebe. Vše, co jste se právě dozvěděli, totiž znamená asi následující: Pokud byste před měsícem nakoupili kávu s termínem dodání v prosinci, a nyní je řekněme září, pak byste kávu nakoupili ještě před měsícem za velmi nízké ceny. Co je ale podstatné nakoupili byste kávu pouze ve formě KONTRAKTU, který můžete až do doby termínu dodání, tedy do konce prosince zase kdykoliv prodat. Takže svůj kontrakt byste mohli klidně prodat právě dnes, kdy jsou ceny kávy rekordně vysoko a vydělat tak, aniž byste vůbec kdy nakoupenou kávu museli jakkoliv fyzicky přebírat, nebo někde skladovat!

Vlastně je to trochu jako s akciemi. Když nakoupíte akcie, koupíte si část firmy. Jenomže ve skutečnosti nekupujete např. nábytek firmy, budovu, apod. – ve skutečnosti kupujete jen „papíry“, které vám stvrzují, že tuto firmu z patřičné části vlastníte. Když se pak firmě daří, firma prosperuje a ceny akcií jdou nahoru, když pak prodáte své akcie někomu jinému za více peněz, než jste nakoupili, vyděláte.

U kávy zase nakoupíte obrovské množství nikoliv ve formě fyzické kávy, ale jenom ve formě „papíru“ (kontraktu) a tím celou kávu vlastníte, přičemž až do termínu dodání zůstává tato káva uskladněna u farmáře, takže se naprosto nemusíte o kávu jakkoliv starat, dokonce ji ani vidět. Navíc přísná pravidla burzy, dokonalý dohled vlády USA (v případě Amerických komoditních trhů) a vysoce seriózní prostředí vám zajišťují, že se s vaší kávou po celou dobu nic nestane a že vám opravdu patří, i když vše co máte, je kus „papíru“! Když pak cena kávy náhle prudce vzroste, tak zkrátka a jednoduše kontrakt zase prodáte na burze někomu jinému, ale za cenu mnohem vyšší! A jestli někdo váš kontrakt koupí? To je na tom to nejlepší – na burze existují kupci prakticky každou minutu!

Nejenom káva

Další dny jste natolik nadšení tím, co jste zjistili, že se svým novým „know-how“ začínáte chlubit kolegům, na které tato nová informace dělá patřičný dojem. Pak ale přijde poslední obří zjištění: tímto způsobem se dá obchodovat nejenom káva, ale např. i benzín, o kterém jste zcela na začátku uvažovali, jak by bylo úžasné nakoupit levně benzín každé jaro a prodat draze každé léto! I benzín si můžete koupit ve formě kontraktu, tudíž nemusíte nic skladovat, nic fyzicky přebírat… Ale kdyby jenom benzín! Desítky dalších možných surovin: pšenice, kukuřice, bavlna, maso, vajíčka, zlato, stříbro, cukr, kakao… a mnohem, mnohem více!

Všem těmto surovinám se pak říká souhrnně komodity a jak už tedy víte, obchodují se na nejrůznějších komoditních burzách. Nyní už chápete, co to znamená obchodovat komodity! Znamená to nakupovat a prodávat kontrakty na různé suroviny. To je celé. Tak jak si v případě akcií kupujete vlastnictví částí nejrůznějších společností, tak si v komoditách kupujete vlastnictví nejrůznějších surovin. Oboje se pak dělá ve formě jen určitého „vlastnického papíru“ a v obojím můžete později tento „vlastnický papír“ (buďto akcii nebo komoditní kontrakt) prodat za mnohem více, než jste nakoupili!

A u obojího nemusíte nic vědět jak o společnosti, kterou spoluvlastníte, tak o komoditách, které jste nakoupili. Zrovna tak není ve skutečnosti zapotřebí ani žádných přírodních katastrof, aby se cena všech komodit hýbala každý den dostatečně na to, aby komoditní obchodník mohl doslova každý den vydělávat nemalé částky (nebo samozřejmě také prodělávat, jak již bylo řečeno, obchodování komodit je velmi riskantní profese a ztráty jsou v ní na denním pořádku). Je tedy nyní již vše dostatečně jasné? Můžeme se tedy začít blíže zabývat tím, co jsou to tzv. futures kontrakty a jak můžete začít obchodovat komodity i vy!