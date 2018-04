Nutella slaví padesát let. Fascinující příběh rodiny Ferrero

Příběhy slavných značek bývají často fascinující a ukazují, že lze z ničeho vybudovat obrovské impérium. Podobně začal i příběh jedné z nejslavnějších firem na výrobu cukrovinek. Firmy Ferrero, která pochází z italského Piemontu.

Jak se z malé cukrářské rodiny stal lídr celosvětového trhu? Hlavně díky dobrým nápadům, které vedly i například k tomu, že miliony lidí změnily své stravovací návyky. Také vaše děti snídají rohlík s Nutellou a považují to vedle babiččiných řízků za nejlepší jídlo na světě? Firmu dodnes vlastní rodina Ferrero a to už ve třetí generaci. Šance, že by byla na prodej nebo šla na trh s akciemi, je nereálná.

Vynálezcem Nutelly je Pietro Ferrero

Historie značky Ferrero se začala psát ve čtyřicátých letech, kdy se majitelé malé cukrárny v Albě Piera a Pietro Ferrerovi rozhodli přeměnit svou malou prodejnu na továrnu.

Právě Pietro je vynálezcem geniální Nutelly, tedy původně produktu s názvem Gianduja, což byla směs obsahující přibližně 50 procent mandlí a lískových ořechů a 50 procent čokolády. Pietro recept vymyslel během války, kdy se nedalo sehnat kakao, což ztížilo výrobu běžné čokolády. Kakaa bylo pomálu, zatímco ořechových stromů roste v Piemontu spousta. A tak jejich plody začal využívat.

Gianduja se okamžitě stala v poválečné Itálii módním hitem. Ještě v témže roce musel Pietro najmout padesát zaměstnanců a přestěhovat firmu do větších prostor. Nejdříve sladkou pomazánku prodával přes velkoobchodníky. Když však jednou dorazil do Milána do velkoskladu, který byl zavřený, v momentě se kolem něj vytvořil dav lidí a celý náklad rozprodal. Nakoupil tedy auta a ta se s logem firmy rozjela po celé Itálii. Na začátku 50. let už jich měl 200 a začal expandovat do zahraničí.

Jak šel čas ve firmě Ferrero 1946

Ferrero představuje svůj nový recept: směs ořechů a kakaového másla pod názvem Gianduja. Je to předchůdce slavné Nutelly. 1948

Ferrero začal své produkty dodávat sám. Na konci 50. let už firma vlastní 200 nákladních aut. 1949

Společnost vylepšuje recept na Gianduju, říkají jí Supercrema Gianduja. 1956

Společnost si otevírá svou první pobočku v Německu. 1964

Gianduja mění své jméno na Nutella.

1968

Na trhu se objevují první cukrovinky vytvořené speciálně pro děti - Kinder. 1969

Ferrero zakládá pobočku ve Spojených státech, kde představuje Tic Tac. 1997

Synové Michella - Pietro a Giovani - se stávají ve firmě jednateli. 2011

Pietro Ferrero umírá tragicky v Jižní Africe.

Nezahálel ani jako cukrář – Guianduji, která původně byla v pevném stavu, stále vylepšoval, snažil se, aby byla roztíratelnější, chutnala krémověji. Měnil se také název: „Supercrema Gianduja,“ či „Il Cremino“. V roce 1964 se její název ustálil na Nutella, jak ji známe dodnes. Letos si připomínáme její padesáté narozeniny.

Kinder vajíčko a Tic Tac

Začátkem padesátých let se vedení firmy ujímá jejich syn – dnes 89letý Michele Ferrero. I on byl vizionář, měl cukrářskou historii a spoustu dobrých nápadů, které postupně začal uvádět do praxe. A tak vznikaly geniální cukrovinky, které přežily dodnes a mají u spotřebitelů úspěch.

Jako třeba řada výrobků věnovaná dětem - Kinder, kterou představili v roce 1968. První byla Kinder čokoláda, následovaly další produkty - v Česku dobře známe například Kinder Bueno, Pingui, Paradiso.

Velkým úspěchem se stalo v roce 1974 Kinder surprise - čokoládové vajíčko skrývající v sobě překvapení. To nadchlo děti po celém světě a zároveň se stalo oblíbeným sběratelským objektem. Nejúspěšnějším produktem Ferrera ovšem zůstala Nutella.

Michele Ferrero se nebál expandovat do zahraničí. První na řadě bylo Německo, kde poblíž Frankfurtu nad Mohanem otevřel fabriku, v roce 1959 následovala Francie, kterou si podmanil čokoládou Mon Chéri. Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko a Dánsko následovalo poté. V šedesátých letech uvedl na trh Tic Tac, který se zároveň stal vstupenkou na americký trh (nebyla to Nutella jako v jiných zemích, nechtěli, aby Nutella hned na začátku sváděla boj s oblíbenou americkou burákovou pomazánkou).

V osmdesátých letech se Ferrero soustředil na Kanadu, Brazílii, Argentinu, Austrálii, Nový Zéland a další, na začátku 90. let vstoupil také do zemí bývalého východního bloku – do Polska, Maďarska, Ruska i Česka.

Firmu nyní vede třetí generace. V roce 1997 se otěží ujali Pietro a Giovanni Ferrero, synové Michela. V dubnu 2011 ovšem Pietro Ferrero umírá tragicky v Jižní Africe, během plnění humanitární mise zaměřené na spuštění sociálního projektu, který si sám vymyslel.

Dnes má Ferrero závody v 18 zemích světa a zaměstnává 21 tisíc lidí. A podle agentury Bloomberg Billionaire Index je Michelle Ferrero s majetkem 26 miliard dolarů 20. nejbohatším člověkem na světě.