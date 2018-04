Nestůjte v koutku. Druhé ohlédnutí za příběhy, které vás nadchly

Kam se někteří podnikatelé posunuli? Co jim dalo, že jsme o nich napsali? Příběhy těch, které jsme vám představili, potvrzují, jak je důležité nestát v koutku a dávat o sobě vědět.

Zvýšil se nám prodej a přišla spousta e-mailů od lidí

„Je mi rock“, „Miluju školu, když je zavřená“ nebo „Mě rohlíkem neopiješ“. To jsou jen některé z nápisů na oblečení značky Little Rock Star, kterou na trh uvedly kamarádky Eleonora Přikrylová a Lenka Attelová. Nelíbila se jim nabídka dětského oblečení. Tak začaly navrhovat a šít vlastní, a to jen v bíle a černé barvě. Nejprve prodávaly přes e-shop, nyní mají i kamenný obchod v centru Prahy.

Článek o jejich podnikání, o těžkých začátcích a náhlé změně kariéry vyšel na iDNES Finance v srpnu roku 2013. „Bezprostředně po zveřejnění článku jsme zaznamenaly velký nárůst zájmu o naši značku. Projevil se tak, jak je pro nás nejpříjemnější, objednávkami přes e-shop i vyššími prodeji v našem kamenném obchodě. Ve dnech, kdy byl článek mezi prvními na stránce, šlo o desítky objednávek denně. Odhadujeme, že zhruba měsíc byly prodeje minimálně o 50 procent vyšší, než jaké byly před otištěním článku,“ říká Lenka Attelová. Vzpomíná také, jak jim čtenáři iDNES psali povzbuzující vzkazy, pochvalné zprávy, nebo třeba tipy na další modely.

„A vlastně stále, po více než roce, nám občas nějaký náš zákazník připomene, že se o nás dozvěděl právě z iDNES.cz,“ doplňuje Lenka Attelová. Od té doby rozšířily podnikatelky ve svém obchodě nabídku zboží, přibyly nové, vtipné, nápisy. „Od té doby jsme také začaly věnovat větší pozornost finanční rubrice na iDNES a dozvěděly se díky ní o zajímavých českých značkách a projektech. A některé z nich jsme podpořily nákupem,“ dodává Lenka Attelová.

Bylo to neuvěřitelné, prodej byl čtyřikrát vyšší

Jeffrey Zamoff je Američan a v České republice, kde žije už několik let, prodává použité anglicky psané knihy pro děti. Dováží je ze Spojených států a z Velké Británie. Prodává je především na e-shopu, své stránky má na Facebooku. Nedávno si otevřel v dětském centru Výkladní skříň také malý obchod.

Rozhovor o jeho podnikání vyšel na iDNES.cz v červnu letošního roku. Zákazníků z řad cizinců žijících u nás, ale i Čechů, kteří chtějí děti učit anglicky od malička, pomalu přibývalo, jak se tehdy Jeff svěřil. „Ale to, co nastalo po zveřejnění článku na iDNES.cz, bylo neuvěřitelné. Ten den se mi registrovalo přes dvacet lidí a sto dalších u mě nakoupilo. To byl nárůst prodeje asi o 400 procent,“ říká Jeff a vzpomíná, že celý týden, co článek byl na hlavní stránce Financí, šly obchody skvěle.

Pak se zájem začal snižovat a ustálil se opět na zhruba původních číslech. Nicméně přibylo stálých zákazníků a o Jeffově podnikání ví víc lidí. „Kdybych mohl mít takový článek jednou do měsíce, tak bych byl za vodou, to už bych měl velký obchod,“ směje se Jeff Zamoff a dodává: „Člověk by měl o sobě dávat vědět, zapsat se do povědomí lidí, pak jde podnikání snadněji.“

Dozvěděli se o nás lidé, kteří o firmě neměli tušení

Podnikání Jiřího Stably v podstatě nasměrovala nemoc jeho přítelkyně. Trpěla kožními problémy, se kterými ji žádný lékař nedokázal pomoci. Tehdy se Jiří Stabla dozvěděl o léčebných účincích konopí. Sehnat mast v té době nebylo vůbec jednoduché, oficiálně se nevyráběla a neprodávala. Nakonec ji získal od kamaráda a jeho přítelkyni vyléčila.

To bylo prvním impulsem k tomu, aby Jiří Stabla začal konopné přípravky vyrábět. Začátky jeho firmy Carun však nebyly vůbec snadné. Jen rozjezd výroby stál několik milionů a velkým problémem byl i boj s úředníky. Mladý podnikatel to nevzdal. V Česku registroval první zdravotnický přípravek z konopí a před třemi lety otevřel historicky první konopnou lékárnu na Konopišti. Dnes provozuje již dvacet konopných lékáren po celé republice a má úspěch i ve světě – na prestižním veletrhu v Londýně získal druhé místo v kategorii nejlepší nový přírodní produkt.

„Vůbec jsem nečekal, že článek na iDNES.cz bude mít tolik pozitivních ohlasů,“ říká Jiří Stabla. „ Výrazně se zvedla návštěvnost našeho e-shopu, projevilo se to na objednávkách, o konopných lékárnách a o značce Carun se dozvěděli lidé, kteří o ní neměli ani tušení. A hlavně, vzbudili jsme zájem i u farmářů, pěstitelů, prodejců a dokonce i u lékařů,“ dodává.

Od června 2014, kdy iDNES.cz přinesl podnikatelský příběh Jiřího Stably, otevřela jeho společnost dalších deset konopných lékáren a je v kontaktu se zahraničními odběrateli i tuzemskými maloobchodními řetězci.

Díky článku se kavárna na Šumavě rozběhla

Sabina Kmecová, majitelka kavárny a hotelu Nebespán v Kašperských Horách, hledala kuchaře. Dala nabídku na všechny pracovní portály zejména na ty gastronomicky zaměřené. Oslovila i kuchaře přímo v regionu, o kterých věděla, že právě skončili. Nikdo ale o volné místo šéfkuchaře nestál. Nechápala to zvláště v době, kdy bylo v České republice téměř 600 tisíc nezaměstnaných. Nakonec zájemce našla, ve Francii. Dala totiž inzerát i na francouzské pracovní portály. Během dvou týdnů se jí ozvalo skoro 80 zájemců.

O tom, jak náročné hledání to bylo a jak podnikatelka postupovala, jsme zveřejnili v dubnu 2014. Článek četly desítky tisíc lidí. A to se odrazilo i v reakcích. V den otištění server hotelu Nebespán zkolaboval. “Alespoň jsme ho zdokonalili,” říká podnikatelka Sabina Kmecová a pokračuje: „Bylo to neuvěřitelné. Uvědomila jsem si, jakou sílu mají media.“

V jednom okamžiku se o podniku dozvědělo velké množství lidí. Navíc téma, že na místo v zapadlém městečku na Šumavě, které nechtěl žádný Čech, byl přijat Francouz z Paříže, bylo zřejmě pro lidi nové, zajímavé a možná i částečně kontroverzní. „Tomu ostatně odpovídaly i komentáře ke článku,” říká mladá žena.

Podle ní se díky této vlně zájmu kavárna rozběhla, přestože fungovala už rok. „Uvědomovali jsme si ale, že bez maximální kvality by to dlouhodobě nešlo. Jakmile lidé zjistí, že jejich očekávání neodpovídá realitě, už nám nedají druhou šanci. Sociální sítě, novodobá forma ‚šuškandy‘, jsou v tomto směru v oboru gastronomie neúprosné. Vejít do povědomí veřejnosti byl pro nás velký bonus, ale byl to jen začátek. Bez každodenní práce a posunu vpřed to prostě nefunguje, i kdyby o nás psali každý týden,“ dodává Sabina Kmecová.

Dnes se její kavárně a hotelu daří. Vyhledávají ho lidé z širokého okolí. Mají nového, nadšeného českého kuchaře Lukáše, který ovládá vedle moderní české kuchyně i francouzské recepty a speciality. Spolupráci s francouzským kuchařem hodnotí pozitivně, jako rozhodně přínosnou zkušenost pro obě dvě strany.