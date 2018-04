Příběhy úspěšných podnikatelů: Jak se vydělávají miliony na čokoládových figurkách

Jak vznikla společnost Čokoládovny Fikar?

Začínali jsme v době, kdy společnost Nestlé zrušila výrobu čokoládových figurek v závodě Maryša v Rohatci u Hodonína. Firmu jsem založil koncem roku 1998, po dokončení stavby nové výrobní továrny na výrobu čokolády a čokoládových hmot. Začínali jsme s výrobou čokoládové suroviny ve formě polev, výrobou dutých čokoládových figurek a adventních kalendářů.

Připravili jsme pro vás seriál rozhovorů se zajímavými osobnostmi, které se pustily do netradičního podnikání a uspěly. V jednotlivých dílech se s vámi podělí o své zkušenosti ze světa byznysu mimo jiné i známí herci, zpěváci či modelky. V předchozích dílech jste se mohli například dočíst, jaké je podnikat v showbyznysu, obchodovat s kávou či prodávat zbraně.

Proč jste začal podnikat v této branži?

Pokud se mne ptáte, jak vznikl nápad na výrobu čokolády, tak dle hesla, že vše souvisí se vším. Před vznikem Čokoládoven Fikar jsem vyvážel papírové obaly do zahraničí. Jednalo se mimo jiné o obaly na bonboniéry, sušenky a jiné cukrovinky. Při nesčetných návštěvách mých zákazníků mne zaujala voňavá výroba čokolády. A od zaujetí již nebylo daleko k realizaci nápadu. Můj táta a jeho stavební firma mi pomohli s realizací projektu a výstavbou výrobních prostor. Technologická zařízení jsem zčásti získal převzetím leasingu a ostatní potřebné vybavení jsem koupil rovněž na leasing.

Byla do rozjezdu podnikání zapojena i rodina?

O roli svého otce jsem již hovořil. Pro úplnost bych ještě dodal, že v počátečním období mi společně s rodinou z Rohatce pomáhal s technologickým procesem výroby čokolády. Do podniku byla zapojena i má sestra, která po dobu asi dvou let pracovala v mé firmě jako vedoucí provozu. V současné době mám již sestavenu kvalitní skupinu lidí, kteří zajišťují provoz a výrobu.

Jak se vám podařilo stát se největším výrobcem dutých čokoládových figurek, vánočních kolekcí a adventních kalendářů?

I tato otázka má souvislost s mým obchodováním na obalovém trhu. Viděl jsem velké množství kvalitně zpracovaných designů v zahraničí. Proto mi nyní nečiní příliš potíží navrhnout ve spolupráci s mým designérem kvalitní a líbivý obal. Ke zvyšování naší produkce také přispělo rozhodnutí firmy. Podařilo se nám úspěšně realizovat dodávky do nadnárodních maloobchodních a velkoobchodních řetězců, jako jsou Tesco, Ahold, Globus, Penny, Norma… Naše výrobky dodáváme také na slovenský trh.

Můžete mi prosím upřesnit vaše vývozy?

V současné době vyvážíme prakticky do celé Evropy včetně čokoládových velmocí, jako je Belgie, Švýcarsko, Holandsko či Francie. Další země jsou např. Norsko, Anglie a Portugalsko. Naši zahraniční zákazníci jsou např. Hilton, John Deere, DHL, Microsoft, Intel, Sony Ericsson, Nokia, Bayer Leverkusen. Letos jsme se zalistovali i do německého Globusu, takže koncem září vezeme první dodávku.

Jaké vidíte příležitosti a ohrožení na trhu?

Příležitosti vidím především v možnosti dodávek do evropských zemí. Naše výrobky jsou stejně kvalitní jako zahraniční a díky levné pracovní síle současně až o polovinu levnější. Největší možnosti jsou v dodávkách originálních výrobků, kde se naše práce projeví nejvíce. Ohrožený je celý český trh pouze posilováním české koruny, a tím ztrátou naší největší komparativní výhody.

Jak s těmito skutečnostmi bojujete?

Neustále inovujeme naše výrobky, každý rok máme až desítky novinek. Jsou to sice velké náklady na formy, výseky, vývoj…, ale to, co vyvíjíme a máme v hlavě, to nám nikdo nezkopíruje a neukradne. Alespoň jeden, dva roky.

Co byste uvítal od českých zákonodárců?

Snížení byrokracie, funkčnost soudů, snížení daní a podporu podnikání (stačilo by neškodit).

Ke spolupráci při tvorbě obalů se vám podařilo získat i předního českého výtvarníka Adolfa Borna…

Ano, Adolf Born výhradně pro naši společnost namaloval předlohu adventního kalendáře s motivem večerníčkových postaviček Macha a Šebestové. Nápad požádat o spolupráci pana Borna vznikl v souvislosti s uvedením jeho celovečerního filmu do kin.

Nespolupracujeme ale jenom s ním. Byli jsme také vlastníky licence na populární dětské postavičky TELETUBBIES, kupodivu se na trhu příliš nechytli. Po naší úspěšné prezentaci Macha a Šebestové jedna velká obchodní firma začala dodávat Krtečka a Křemílka, další po našem úspěšném prodeji vánočního betlému s figurkami použila náš nápad na téměř totožný produkt.

Jaký jste šéf?

Po svých spolupracovnících požaduji samostatnost a zodpovědnost. Sám za sebe bych k tomu dodal pouze to, že se snažím spravedlivě oceňovat odvedenou práci a zajišťovat odpovídající pracovní podmínky, i když v plné sezoně, jako jsou Vánoce či Velikonoce, kdy máme zaměstnáno na 70 lidí, je to obtížný úkol.

Jaké jsou vaše koníčky?

Hodně čtu, ale můj největší koníček je paragliding. Když strávíte pět šest hodin někde na přeletu na Vysočině nebo v Alpách a uletíte stovku kilometrů jenom díky termice a vlastním schopnostem, tak už nic víc zažít nemůžete.

Kolik hodin denně pracujete?

V kanceláři strávím asi 7 až 8 hodin , ale protože mě práce baví, tak o ní přemýšlím i docela dost mimo kancelář.

Jaká je vaše oblíbená kniha?

Nejoblíbenější kniha mého dětství je Robinson Crusoe od Daniela Defoea, asi pro tu tehdejší nedosažitelnost těch zážitků. Teď mám nejradši knihu Tima Powerse Stáčení temného piva a mám přečtené všechny díly Úžasné zeměplochy od Terry Pratcheta.

Jaké období vašeho života pro vás bylo nejtěžší?

Nejtěžší období se mi asi vyhýbá, zažívám období klidu, míň a víc složité, ale všechno souvisí s normálním životem.